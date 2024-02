Mbappé-Hammer? Neue Details enthüllt

IMAGO/ Matthieu Mirville

Wechselt Kylian Mbappé zu Real Madrid?

Steht die Transfer-Saga um Kylian Mbappé tatsächlich vor ihrem spektakulären Ende? Der französische Superstar soll sich für einen Wechsel zu Real Madrid entschieden haben. Paris Saint-Germain hat sich im Hintergrund angeblich schon auf einen möglichen Abschied vorbereitet.

Wie "ESPN" von einer namentlich nicht genannten Quelle erfahren haben will, hat PSG Rafael Leão von der AC Mailand als Nachfolger für Mbappé ausgemacht. Der 24-Jährige ist bei den Rossoneri mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet. Sollte Mbappé im Sommer tatsächlich zu Real Madrid wechseln, wäre der Portugiese wohl die Wunschlösung.

Laut dem US-Sender soll bei Paris Saint-Germain seit Wochen das Gefühl vorgeherrscht haben, dass Mbappé den Verein im Sommer verlässt. Der 25-Jährige hat sich nach Informationen von "Le Parisien" und "ESPN" für ein Engagement bei Real Madrid entschieden.

Den Königlichen wird bereits seit Jahren Interesse am Weltmeister von 2018 nachgesagt. Mbappé hat sich bislang nicht zu den Meldungen geäußert.

"Sowohl Paris Saint-Germain als auch Real Madrid erwarten, dass Mbappé seine Entscheidung bald bekannt gibt", äußerte sich Transfer-Experte Fabrizio Romano am Sonntag in seinem "Daily Briefing" zu der Personalie.

Der Angreifer werde "seine Entscheidung zunächst dem Präsidenten von PSG, Nasser Al-Khelaifi, mitteilen, aber Real Madrid arbeitet mit Sicherheit sehr stark und sehr hart an diesem Deal - sie sind dran", so Romano. Mbappé kann den französischen Meister am Saisonende ablösefrei verlassen.

PSG lockte Mbappé offenbar mit noch mehr Geld

Wie "ESPN" berichtet, soll PSG noch versucht haben, sein Aushängeschild mit einer Verbesserung des Jahressalärs von schätzungsweise 72 Millionen Euro zum Verbleib zu bewegen.

Mbappé war 2018 von der AS Monaco zu PSG gewechselt. Transfergerüchte ranken sich um den Torjäger schon länger. Glaubt man "Le Parisien" und "ESPN", könnten die Würfel nun gefallen sein.

Mbappé will im Sommer offenbar unbedingt an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen, soll dies in entsprechenden Verhandlungen auch einfordern.