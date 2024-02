Kader gut genug? Tuchel vertritt klare Meinung

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Thomas Tuchel muss beim FC Bayern umbauen

Der FC Bayern steht vor den "Wochen der Wahrheit". Die Münchner haben in der Winterpause mit Eric Dier, Sacha Boey sowie Bryan Zaragoza drei neue Spieler verpflichtet, um in der Fußball-Bundesliga und der Champions League die Titelchancen zu wahren. Reicht der aktuelle Kader dafür aus? Ja, glaubt Cheftrainer Thomas Tuchel.

"Das werden wir unter Beweis stellen und dann reden wir am Ende der Saison drüber", reagierte Tuchel nach dem Heimsieg des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach (3:1) bei "Sky" auf eine entsprechende Nachfrage.

Die Münchner gastieren am kommenden Bundesliga-Spieltag bei Tabellenführer Bayer Leverkusen (Samstag, 18:30 Uhr). Am 14. Februar steht dann das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Lazio Rom auf dem Programm.

Der FC Bayern ist somit gefordert. Gleichzeitig fehlen mit Kingsley Coman (Innenbandriss), Serge Gnabry (Muskelverletzung), Konrad Laimer (Wadenverletzung), Joshua Kimmich (Schulterverletzung), Dayot Upamecano (Muskelfaserriss), Minjae Kim (Länderspielabstellung) oder Alphonso Davies (Innenbandzerrung) aktuell zahlreiche Stars.

FC Bayern muss ans "Limit gehen"

"Ich glaube, dass wir konkurrenzfähig sind in jedem einzelnen Spiel. Wir haben das in einer verletzungsmäßig sehr komplizierten Hinrunde bewiesen und jetzt eigentlich auch", redete Tuchel sein Team stark: "Gegen Augsburg und Gladbach, wo die Statistik in den letzten Jahren nicht für uns sprach, haben wir vier Siege in Hin- und Rückspiel geholt."

"Wir müssen an unser Limit gehen", forderte der 50-Jährige. "Für internationale Ansprüche" benötige es dann aber auch "die Tagesform, Konkurrenzsituation, unsere verletzten Spieler zurück und ein bisschen Spielglück", so Tuchel.

Zunächst heißt es für den FC Bayern aber erst einmal in der Bundesliga: Verlieren verboten! Die Münchner rangieren aktuell zwei Punkte hinter Bayer Leverkusen.