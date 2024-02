"Jahrhundert-Talente" Wirtz und Musiala mit Lob überschüttet

IMAGO/Fred Kfoury III/Icon Sportswire

Am kommenden Samstag treffen mit Jamal Musiala und Florian Wirtz die beiden wohl vielversprechendsten Talente des deutschen Fußballs im Bundesliga-Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern aufeinander. Vor dem Duell wurde das Duo mit Lob überschüttet.

"Das sind zwei Jahrhundert-Talente, die beide die Chance haben, in ihrer Karriere zum Weltfußballer des Jahres gewählt zu werden", wird Michael Reschke, der sowohl beim FC Bayern als auch bei Bayer Leverkusen arbeitete, vom "kicker" zitiert.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus stimmte bei der Lobeshymne mit ein. "Die zwei sind unsere großen Hoffnungsträger für das kommende Jahrzehnt", sagte der 62-Jährige mit Blick auf die Nationalmannschaft.

Matthäus legte Bundestrainer Julian Nagelsmann daher nahe: "Sie sind fußball-intelligent, stehen sich nicht im Weg, spielen auch im Verein nicht auf der identischen Position. Ein Trainer muss es hinkriegen, sie in einem Team zu integrieren."

"Auf dem Weg in die Weltklasse"

Laut dem früheren Bayern-Profi Steffen Effenberg haben Musiala und Wirtz allerdings keinen Welpenstatus mehr, die beiden 20-Jährigen seien "keine Talente mehr". "Sie performen auf allerhöchstem Niveau, befinden sich auf dem Weg in die Weltklasse. Für sie spricht, dass sie in ihrem Alter Stammspieler und Leistungsträger in absoluten Top-Mannschaften sind", hob Effenberg hervor.

Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes schwärmte: "Sie sind ein Geschenk für den deutschen Fußball und jedes Kind, sie als Vorbild zu haben."

Jamal Musiala und Florian Wirtz gelten beide als absolute Überflieger in ihren Vereinen. Die Kreativspieler vom FC Bayern und von Bayer Leverkusen gehörten schon in Teenager-Jahren zum Stammpersonal ihrer Teams.

Am Samstag (18:30 Uhr) kommt es im Bundesliga-Topspiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern zum direkten Duell der beiden Youngster.