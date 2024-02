Bayern-Youngster Pavlovic auf dem Radar von Nagelsmann?

IMAGO/Ulmer

Aleksandar Pavlovic überzeugt beim FC Bayern - und bald auch bei Nationalmannschaft=

Aleksandar Pavlovic startet derzeit beim FC Bayern durch. Ist der Youngster schon ein Kandidat für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann? Das sagt Bayern-Präsident Herbert Hainer.

"Ich bin happy, dass sich Aleks Pavlovic so entwickelt hat", betonte Hainer nach dem 3:1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach bei "Sky".

Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler nutze die Chance, die er von Trainer Thomas Tuchel erhält. "Er spielt hervorragend, ist ruhig am Ball und hat eine sehr gute Übersicht", schwärmte Hainer und ergänzte: "Das ist klasse - und zeigt, dass wir in der Lage sind, eigene Spieler vom Campus zu entwickeln!"

Auf die Frage, ob Pavlovic schon ein Kandidat für dem Europameisterschaft 2024 sei, antwortete Hainer: "Aleks macht es sehr gut. Wenn er so weitermacht, wird er sicherlich seine Chance kriegen. Ob das jetzt schon zur EM der Fall sein wird, wird sich zeigen. Das muss auch wachsen."

Pavlovic überzeugt beim FC Bayern

Pavlovic selbst hielt sich zum Thema Nationalmannschaft zurück. "Dazu sage ich nichts", so das Münchner Eigengewächs.

In Abwesenheit von Joshua Kimmich (Schulterverletzung) und Konrad Laimer (Wadenverletzung) kam Aleksandar Pavlovic am Samstagnachmittag zu seinem zweiten Startelfeinsatz in Serie für den FC Bayern. Im Duell mit Borussia Mönchengladbach (3:1) traf der 19-Jährige wie schon zuvor gegen den FC Augsburg (3:2) selbst.

Der defensive Mittelfeldmann erhielt für seine starke Leistung die sport.de-Note 1,5. Cheftrainer Thomas Tuchel war ebenfalls voll des Lobes. "Aleks spielt sehr selbstbewusst. Er spielt, wie er trainiert. Er ist ein feiner Fußballer. Er hat zwei sehr wichtige Tore gemacht. Ein dickes Kompliment an ihn", schwärmte der 50-Jährige.

Pavlovic, der auch für Serbien spielen könnte, absolvierte bereits zwei Länderspiele für die deutsche U20-Nationalmannschaft.