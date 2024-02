Kimmich betroffen? Brisante Personal-Pläne beim FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Verliert Joshua Kimmich seinen Stammplatz beim FC Bayern?

Am Samstag (18:30 Uhr) reist der FC Bayern zum Bundesliga-Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen. Im Vorfeld gibt es beim deutschen Rekordmeister offenbar Personal-Pläne, die durchaus Sprengkraft beinhalten - auch und vor allem für den zuletzt verletzten Nationalspieler Joshua Kimmich.

Der "kicker" enthüllt in seiner Montagsausgabe, dass sich Youngster Aleksandar Pavlovic große Hoffnungen auf einen Stammplatz auf der Sechs in den kommenden Wochen machen darf. Entsprechende Überlegungen gebe es bei den Verantwortlichen des FC Bayern schon länger, heißt es, um zumindest auf dieser Position trotz der zahlreichen Verletzungssorgen im Kader für mehr Kontinuität zu sorgen.

Für Kimmich könnte das wiederum bedeuten, dass er sich in der näheren Zukunft zunächst auf der Ersatzbank wiederfindet - und das, obwohl er nach seiner Schulterverletzung auf dem Wege der Besserung ist und unlängst ins Lauftraining zurückkehrte.

Völlig aus dem Nichts kommt die Nachricht vom möglichen Pavlovic-Stammplatz nicht. Das 19 Jahre alte Eigengewächs des FC Bayern ist nach starken Leistungen in den vergangenen Wochen derzeit in aller Munde.

FC Bayern: Viel Lob für Aleksandar Pavlovic

"Er spielt hervorragend, ist ruhig am Ball und hat eine sehr gute Übersicht", schwärmte Klub-Präsident Herbert Hainer nach dem 3:1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach bei "Sky" und spekulierte gar über eine mögliche EM-Chance für den gebürtigen Münchner. "Selbstbewusst" und ein "feiner Fußballer" sowie "ein feiner Kerl", sei Pavlovic, sagte Trainer Thomas Tuchel.

Pavlovic absolvierte in der laufenden Saison inzwischen 13 Pflichtspiele für den FC Bayern. Zwei Treffer gelangen ihm schon in der Bundesliga, hinzu kommen zwei Vorlagen.

Erst Anfang November hatte er einen bis 2027 datierten Profivertrag an der Säbener Straße unterschrieben. "Ich bin beim FC Bayern aufgewachsen und sehr glücklich, hier jetzt meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben. Davon habe ich geträumt, seit ich klein war", sagte der Newcomer damals. "Ich möchte in jedem Training dazulernen und werde weiter hart an mir arbeiten."