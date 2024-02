Wechsel zum FC Bayern? Papa Wirtz deutet Entscheidung an

IMAGO/Marc Schueler

Wechselt Florian Wirtz eines Tages von Bayer Leverkusen zum FC Bayern?

Die Gerüchte um einen Wechsel von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Bayern reißen nicht ab. Vater und Berater Hans gab nun ein Update zu den Zukunftsplänen seines Sohnes.

"In der Champions League zu spielen wäre ein Schritt, der noch in Leverkusen erfolgen kann. Das ist eine gute Perspektive", erklärte Wirtz senior im "kicker". Damit deutete er an, dass sein Sohn wohl auch in der kommenden Saison bei Bayer spielen wird.

Auch das Fachmagazin schreibt, dass ein Wirtz-Wechsel im Sommer unwahrscheinlich ist. Ein möglicher Abschied von Trainer Xabi Alonso soll daran nichts ändern.

Demnach spielt die Tatsache, dass Wirtz nicht etwa von einem externen Agenten, sondern von seinem Vater beraten wird, eine wichtige Rolle. "Es ist ein unfassbarer Vorteil für Florian, dass ihn seine Familie in Ruhe wachsen lässt", betonte auch Bayer-Sportchef Simon Rolfes.

Es sei wichtig, "dass die Jungs auch als Persönlichkeit weit genug sind, um den Schritt zu einem Top-5- oder Top-3-Klub zu machen", so der Ex-Spieler.

Florian Wirtz schon 2019 beim FC Bayern auf dem Zettel

Auch Lothar Matthäus legte Wirtz nahe, noch eine weitere Saison für die Werkself zu spielen: "Du solltest schon Titel gewonnen haben, wenn du ins Ausland gehst. Dann hast du gleich ein anderes Standing."

Schon vor seinem Wechsel vom 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen soll Wirtz auf dem Rader des FC Bayern gewesen sein.

Damals habe der offensive Mittelfeldspieler allerdings "nie einen Gedanken an Bayern verschwendet", verriet Vater Hans und ergänzte: "Florian war noch sehr jung und sollte noch nicht aus seinem Elternhaus heraus, sondern vorher erst hier die Schule abschließen."

Zuletzt hatten bereits mehrere Medien berichtet, dass sowohl Spielerseite als auch Klub entschieden hätten, dass Wirtz mindestens noch 2024/25 für Bayer spielen und (voraussichtlich) Champions-League-Luft schnuppern soll.

Als potenzielle Wirtz-Interessenten werden neben dem FC Bayern auch immer wieder Real Madrid und Manchester City genannt.