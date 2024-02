Wechsel-Indiz? Flickt lernt offenbar Spanisch

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Hansi Flick verließ den FC Bayern im Sommer 2021

Drei Jahre nach seinem Abgang vom FC Bayern könnte Hansi Flick im Sommer eine neue Herausforderung im Vereinsfußball antreten. Der im September 2023 entlassene Bundestrainer soll sich bereits akribisch auf einen Wechsel vorbereiten.

Wie Reporter Christian Falk in der Sendung "Bild Sport" berichtet, lernt Flick derzeit fleißig Spanisch. Dahinter steckt demnach das Interesse des FC Barcelona - eine Aufgabe, die den 58-Jährigen sehr reizen soll.

Barca hat laut Falk bereits Kontakt mit Flick aufgenommen. Ihm sei signalisiert worden, dass er auf der Kandidatenliste für die Nachfolge von Xavi Hernández stehe.

Die 44 Jahre alte Klub-Ikone der Katalanen hatte unlängst ihren Rücktritt zum Saisonende angekündigt. Seitdem überschlagen sich die Spekulationen, wer Xavi beerbt. Flick wird als mögliche Option gehandelt.

Top-Kandidat soll der Deutsche aber nicht sein, sagte Falk. Stattdessen stehe Roberto De Zerbi ganz oben auf Barcas Liste.

Der 44-Jährige coacht seit dem Sommer 2022 Brighton & Hove Albion und hat sich mit seiner starken Arbeit dort einen guten Namen in der Trainerbranche gemacht. Der Italiener ist allerdings noch bis 2026 an den Premier-League-Klub gebunden. Das klamme Barca müsste also wohl eine Ablösesumme für ihn berappen.

Anderen gehandelten Kandidaten wie José Mourinho der Julian Nagelsmann, dessen Vertrag als Bundestrainer nach jetzigem Stand nach der Heim-EM im Sommer endet, räumt Falk in Barcelona nur Außenseiterchancen ein.

Als ausgeschlossen gilt auch ein Wechsel von Jürgen Klopp nach Katalonien. Der 56-Jährige hatte vorvergangene Woche seinen Abschied vom FC Liverpool bekannt gegeben. Er will aber zunächst eine mindesteins einjährige Auszeit einlegen, wie er ebenfalls erklärte.

FC Barcelona statt FC Bayern? Spekulationen um Hansi Flicks Zukunft

Angesprochen auf die Gerüchte um Hansi Flick hatte Barca-Boss Joan Laporta zuletzt gegenüber "RAC1" auf Sportchef Deco verwiesen, er selbst habe "mit keinem Trainer gesprochen".

Die Möglichkeiten für Barca auf dem Markt seien aber "ziemlich begrenzt", betonte Laporta. "Es muss ein Trainer mit einem starken Hintergrund sein und es gibt bestimmte Bedingungen, die der neue Trainer akzeptieren muss, die nicht verhandelbar sind und die wir beibehalten wollen, wie zum Beispiel unsere Jugendstruktur."

Flick hatte mit dem FC Bayern unter anderem zweimal die Meisterschaft sowie je einmal den DFB-Pokal und die Champions League gewonnen. Danach folgte sein unter dem Strich extrem glückloses Engagement beim DFB.