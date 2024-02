"Viel zu empfindlich": Nächste Attacke auf Thomas Tuchel

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Muss als Trainer des FC Bayern viel Kritik einstecken: Thomas Tuchel

Mit seinem Verhalten in der Öffentlichkeit hat sich Thomas Tuchel in den vergangenen Monaten nicht nur Freunde gemacht. Die Privatfehden mit einigen TV-Experten, darunter Lothar Matthäus und Dietmar Hamann, haben dem Coach des FC Bayern viel Gegenwind eingebracht. Auch Trainer-Urgestein Felix Magath übt scharfe Kritik.

Tuchel sei "viel zu empfindlich, viel zu unsouverän für diese Position, die er hat – und das hat nichts mit Bayern zu tun", polterte Magath in der "Sport1"-Talksendung "Doppelpass".

Überrascht sein dürfe der Nachfolger von Julian Nagelsmann jedenfalls nicht: "Das ist bei Bayern so. Das hätte er vorher wissen müssen. Das ist keine neue Art der Bayern-Berichterstattung, das war schon immer so."

Ähnlich äußerte sich auch Ex-Profi Thomas Strunz, der Tuchel bei "Welt TV" Dünnhäutigkeit vorwarf. Ein Übungsleiter müsse sich an der Säbener Straße souveräner verhalten, erklärte der 55-Jährige.

Tuchel wird seit seinem Amtsantritt im vorigen März argwöhnisch betrachtet. In den Monaten nach seiner Ankunft gewann der FC Bayern mit großem Dusel die Meisterschaft, präsentierte sich insgesamt aber anfällig.

2023/2024 läuft es bislang besser für Tuchel und seine Schützlinge, spielerisch überzeugend waren die Auftritte allerdings nur selten. Hinzu kommt, dass man in der Bundesliga derzeit nur Tabellenzweiter und aus dem DFB-Pokal bereits ausgeschieden ist.

FC Bayern: Zwist zwischen Tuchel und Hamann geht weiter

Speziell Dietmar Hamann hat sich daher auf Tuchel eingeschossen. Vor einer Woche drohte die Situation zu eskalieren, als der frühere Münchner von einer "Frechheit" sprach, nachdem sich der Trainer im Rahmen eines Fanclub-Besuchs über mögliche Engagements im Ausland geäußert hatte.

Hamanns Deutung, dass Tuchel mit einem Job beim FC Barcelona geflirtet hätte, widersprach der FC Bayern jedoch vehement und ging zum Gegenangriff über.

Via "Sky" entschuldigte sich Hamann in der Folge bei Tuchel - dieser lehnte die Abbitte des Dauerkritikers allerdings ab und goss so neues Öl ins Feuer.