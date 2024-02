Hier läuft Leverkusen vs. VfB Stuttgart im Free-TV

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Leverkusen hat im Pokal-Viertelfinale den VfB Stuttgart zu Gast

Am Dienstagabend (ab 20:45 Uhr) steht im DFB-Pokal das dritte von vier Viertelfinal-Paarungen an: Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat dabei den VfB Stuttgart zu Gast. Wo wird die Partie zwischen der Werkself und den Schwaben live im Fernsehen und im Stream übertragen?

Angesichts der noch verbliebenen Teams im diesjährigen DFB-Pokalwettbewerb wirkt die Ansetzung in der BayArena fast schon wie ein vorgezogenes Finale. In Leverkusen treffen am Dienstagabend nämlich die beiden Positiv-Überraschungen der bisherigen Bundesliga-Saison aufeinander.

Auf der einen Seite die Rheinländer, die unter Cheftrainer Xabi Alonso eine überragende Saison spielen und im Februar noch immer ohne jede Saisonniederlage dastehen - pflichtspielübergreifend!

Auf der anderen Seite die Stuttgarter von Coach Sebastian Hoeneß, die nach dem Fast-Abstieg 2023 ebenfalls herausragend performen und in der Bundesliga um die Champions-League-Plätze mitspielen.

Wer behält im direkten Aufeinandertreffen die Oberhand? Wer folgt den beiden Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und 1. FC Kaiserslautern als dritte Mannschaft in das Halbfinale. Und wo wird Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft Leverkusen vs. VfB Stuttgart im TV und Stream