Gute Nachrichten für den FC Bayern

Joshua Kimmich und Dayot Upamecano könnten dem FC Bayern wieder zur Verfügung stehen

Seit Wochen plagt sich der FC Bayern mit Personalproblemen herum. Vor dem Topspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen könnte sich das Lazarett der Münchner allerdings lichten.

Wie die "Bild" berichtet, trainierte Joshua Kimmich am Montag erstmals wieder mit dem Ball. Der Mittelfeldmann hatte die beiden Partien gegen den FC Augsburg (3:2) und Borussia Mönchengladbach (3:1) wegen einer Verletzung im linken Schultereckgelenk verpasst.

Am Montag soll Kimmich erstmals wieder Sprints, Pässe und Kopfbälle trainiert und damit die Hoffnungen auf ein Comeback gegen Leverkusen bekräftigt haben.

Nach dem Sieg gegen Gladbach hatte Trainer Thomas Tuchel bereits angedeutet, dass eine Kimmich-Rückkehr für das Topspiel angepeilt ist.

"Wir werden es mit Josh auf jeden Fall probieren. Das entscheidet sich Mitte der Woche. Wir haben ja eine ganze Woche vor Samstag", so der Übungsleiter.

FC Bayern: Kehrt auch Upamecano zurück?

Auch bei Dayot Upamecano bestehen Chancen auf einen Einsatz gegen die Werkself, berichtet die "Bild" weiter. Der Innenverteidiger stand am Montag auch wieder auf dem Trainingsplatz.

Der Franzose hatte die letzten beiden Pflichtspiele des FC Bayern mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel ebenfalls verpasst.

Auch bei Upamecano wolle der FC Bayern im Laufe der Woche entscheiden, ob ein Einsatz am Samstag möglich ist.

Sicher fehlen werden den Münchnern in Leverkusen dagegen die Langzeitverletzten Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich), Bouna Sarr (Kreuzbandriss) und Daniel Peretz (Innenbandverletzung am rechten Knie). Min-jae Kim fällt wegen seiner Teilnahme mit Südkorea am Asien-Cup aus.

Auch Alphonso Davies wird keine Option sein. Der linke Außenverteidiger erlitt beim Sieg gegen Gladbach eine Innenbandzerrung im linken Knie und fällt vorerst aus.