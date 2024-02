Sanés Zukunfts-Entscheidung offenbar gefallen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leroy Sané ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden

Leroy Sané steht angeblich "einen Schritt" vor der Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrags beim FC Bayern.

Das zumindest vermeldet das spanische Transfer-Portal "fichajes.net". Demnach soll sich der 28 Jahre alte Nationalspieler zum deutschen Rekordmeister bekannt haben.

Der FC Chelsea und der FC Liverpool aus der englischen Premier League sollen in ihrem Werben um Sané entsprechend leer ausgehen. Das gilt dem Bericht zufolge auch für den FC Barcelona, der sich wohl ebenfalls um den früheren Schalker bemüht hatte.

Über Sanés Absage an Barca und seine Tendenz zu einem Verbleib beim FC Bayern hatte auch die spanische "Sport" berichtet.

Sané selbst hatte zuletzt bei einem Fanclub-Treffen erklärt, die Gespräche mit seinem derzeitigen Arbeitgeber seien "auf einem sehr, sehr guten Weg". CEO Jan-Christian Dreesen betonte mit Blick auf Sané gegenüber "Münchner Merkur/tz": "Ich bin vom Grunde her immer ein Optimist, so also auch hier." Der Flügelstürmer sei "ein wichtiger Teil der Mannschaft und fühlt sich wohl in München. Und wir fühlen uns wohl mit ihm".

FC Bayern bei Leroy Sané unter Zugzwang

Bei Sané steht der FC Bayern durchaus unter Zugzwang. Sollte die Verlängerung bis zur kommenden Saison nicht über die Bühne gehen, würde sich die Grundsatzfrage danach stellen, mit ihm ohne neuen Kontrakt in sein letztes Vertragsjahr zu gehen - oder ihn zu verkaufen.

Die Gerüchte um einen möglichen Abgang aus München hatte ein Management-Wechsel angeheizt. Sané wird inzwischen nicht mehr von der Agentur LIAN Sports Group mit Berater Fali Ramadani vertreten, sondern von Rechtsanwalt Christian Schmid von 11WINS. Es habe "nicht irgendwelche Unstimmigkeiten" gegeben, betonte Sané, sondern "private Gründe" für den Wechsel.

Im Herbst hatte "Sport Bild" berichtet, Sané wolle im Falle eines Verbleibs beim FC Bayern gehaltstechnisch zu Top-Verdiener Harry Kane aufschließen. Der englische Superstar soll rund 25 Millionen Euro pro Jahr verdienen.