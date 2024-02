Bericht: Eintracht Frankfurt holt Ultra ins Präsidium

IMAGO/Jan Huebner

Eintracht Frankfurt stellt das Präsidium neu auf

Am Montag findet die Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt statt. Vor der Veranstaltung der Hessen sind bereits brisante Details durchgesickert.

Wie die "Bild" berichtet, plant Eintracht Frankfurt eine engere Vernetzung mit den Anhängern. Dafür soll ein SGE-Ultra ins Präsidium des Vereins geholt werden.

Laut dem Boulevardblatt will Mathias Beck, designierter Frankfurt-Präsident, Benjamin von Loefen in sein Gremium holen.

Der Leiter eines Nobel-Fitness-Studios in Bad Homburg ist in der Ultra-Szene bestens vernetzt und gehört in den Kreisen zur Führungsebene.

Seine "Ämter" bei den Ultras habe von Loefen aber mittlerweile niedergelegt. In Zukunft soll er als Bindeglied zwischen Vereinsführung und Hardcore-Fans agieren.

Durch ein besseres Verhältnis sollen in Zukunft hohe Geldstrafen, die Eintracht Frankfurt immer wieder wegen Fanvergehen aufgebrummt werden, vermieden werden.

Peter Fischer hört bei Eintracht Frankfurt auf

Auch der neue SGE-Präsident Mathias Beck war in den 90ern in der Fanszene aktiv. Der bisherige Vizepräsident tritt am Montag in die Fußstapfen von Peter Fischer, der seinen Posten beim Bundesligisten nach fast 24 Jahren räumt.

Fischer ist einer der schillerndsten Präsidenten der Bundesliga. Der 67 Jahre alte Fußballfunktionär führte Eintracht Frankfurt aus existenzieller und sportlicher Not bis zum Gewinn der Europa-League 2022 und wurde zum Liebling der Fans.

Nach fast 24 Jahren an der Spitze des hessischen Klubs wird er am Montag auf der Mitgliederversammlung nicht mehr kandidieren. "Es ist der richtige Moment zu gehen", sagte Fischer im Interview der "Deutschen Presse-Agentur". Als Ehrenpräsident will er den "Kampf gegen Nazis und Rechtsextremismus" fortführen.

Der gelernte Werbekaufmann hatte im Mai 2023 seinen Rückzug angekündigt und die Konsequenz aus der Kokain-Affäre gezogen.