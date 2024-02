DFB-Berufung von Star des VfB Stuttgart schon fix?

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Deniz Undav (r.) überzeugt in Diensten des VfB Stuttgart

Deniz Undav präsentiert sich beim VfB Stuttgart in Topform. Der Torjäger befindet sich wohl vor einer Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

Laut "Bild" hat Bundestrainer Julian Nagelsmann Undav bereits eine Berufung für die kommende Länderspielphase zugesichert. Die Nationalmannschaft trifft dann auf Frankreich (23. März) sowie die Niederlande (26. März).

Der 27-Jährige hat beim VfB Stuttgart den großen Durchbruch in der Bundesliga geschafft. So kommt Undav im deutschen Fußball-Oberhaus in der laufenden Saison bereits auf 13 eigene Treffer. Der Mittelstürmer glänzte beim jüngsten 3:1-Auswärtssieg gegen den SC Freiburg mit einem Tor und zwei Vorlagen.

Nagelsmann macht Undav Hoffnung

Undav könnte sowohl für die deutsche als auch für die türkische Nationalmannschaft auflaufen. Die Tendenz geht wohl in Richtung der DFB-Auswahl. "Einigkeit, Recht und Freiheit - das habe ich ihm gesagt", berichtete Undav im vergangenen Dezember gegenüber "Sky" von seinem Gespräch mit Bundestrainer Nagelsmann.

"Ich habe ja beide Optionen", so Undav: "Aber ich habe ihm gesagt, dass ich auf jeden Fall die Chance ergreifen möchte, für Deutschland zu spielen - wenn ich sie bekomme."

Nagelsmann hatte selbst die Tür für eine Nominierung des VfB-Stars geöffnet. "Das hängt von seiner Leistung ab, die ich aktuell sehr, sehr gut finde", sagte der Bundestrainer vor Weihnachten. Undav liefert die Argumente aktuell auf dem Rasen.

Bleibt Undav beim VfB Stuttgart?

Der Angreifer ist noch bis zum Saisonende vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Die Schwaben würden ihren Torjäger nur allzu gerne langfristig in den eigenen Reihen halten.

"Bild" berichtete im Dezember, dass die kolportierte Kaufoption für Undav bei rund 18 Millionen Euro liegt. Günstig wäre der 27-Jährige für den VfB Stuttgart somit nicht.