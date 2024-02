FC Bayern verkündet Trainerwechsel - Nachfolger gefunden

IMAGO/Ulrich Wagner

Der FC Bayern vollzieht einen Trainerwechsel

Trainer-Wechsel beim FC Bayern: Michael Hartmann wurde als Coach der U19-Mannschaft freigestellt, wie der Klub am Montagabend offiziell bestätigte. Der Nachfolger steht bereits fest - und hat eine BVB-Vergangenheit.

Wie der FC Bayern verkündete, wurde Michael Hartmann mit sofortiger Wirkung als Trainer der U19-Auswahl freigestellt. Die Entscheidung sei nach einer "eingehenden Analyse der Situation am Montag" erfolgt, heißt es in der offiziellen Vereinsmitteilung.

Der Nachfolger von Hartmann kommt aus den eigenen Reihen. René Marić übernimmt ab sofort die Geschicke bei der U19. Der 31-Jährige bekleidet beim FC Bayern seit Herbst den Posten des "Teamleiter Trainerentwicklung & Spielphilosophie" am Campus.

Marić ist Fans in Deutschland noch aus seiner Zeit als Co-Trainer von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund bekannt. Von Sommer 2022 bis Februar 2023 war er dann als Assistent bei Leeds United tätig.

FC Bayern: Nachfolger von Entwicklung überrascht

"Ich möchte mich bei Michael Hartmann für seine Arbeit am Campus bedanken und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft", kommentierte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund den Trainerwechsel: "René Marić hat bislang einen super Job in unserer Akademie als Teamleiter Trainerentwicklung & Spielphilosophie absolviert. Wir sind sehr froh, dass er sich nun kurzfristig bereit erklärt hat, zusätzlich auch noch die U19-Mannschaft zu übernehmen. Wir wünschen ihm für die nächsten Monate viel Erfolg für seine Aufgaben."

Er selbst sei von der Entwicklung "überrascht worden, freue mich aber unheimlich auf die Arbeit mit der Mannschaft und diese spannende Aufgabe", gestand Marić. "Ich werde alles dafür tun, gemeinsam mit meinem Trainer-Team die Jungs zu unterstützen und die Ziele des Vereins zu verwirklichen", ergänzte er.

Halil Altintop, Sportlicher Leiter am Campus des FC Bayern, erklärte: "Wir haben uns seit gestern mit allen Beteiligten intensiv über die aktuelle Situation in unserer U19 ausgetauscht und mit Michael Hartmann ausführliche Gespräche geführt. Am Ende haben wir entschieden, dass wir uns aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die weitere Ausbildungsphilosophie von Michael trennen werden."

Marić kenne "die Mannschaft durch seine gute und intensive Arbeit am Campus bereits sehr gut", so Altintop.