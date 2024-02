Matthäus glaubt nicht an Job-Endspiel für Tuchel

IMAGO/Christian Schroedter

Lothar Matthäus blickt auf den Kracher zwischen Bayer Leverkusen und FC Bayern voraus

Das Topspiel in der Fußball-Bundesliga zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern rückt mit großen Schritten näher. TV-Experte Lothar Matthäus glaubt nicht, dass Münchens Cheftrainer Thomas Tuchel im Falle einer Niederlage das Aus droht.

"Über die Zukunft von Tuchel wird das Spiel am Samstag nicht entscheiden", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne: "Eine Niederlage würde sicher nicht sein Aus bedeuten, denn es bleiben danach noch 13 Spiele, um das Ziel Meisterschaft zu erreichen."

Der Weltmeister von 1990 merkte jedoch an: "Aber eine Niederlage wäre ein herber Rückschlag und man wäre auf Ausrutscher des direkten Konkurrenten angewiesen, die es bisher nicht gab."

Bayer Leverkusen rangiert in der Fußball-Bundesliga momentan zwei Punkte vor dem FC Bayern. Die Rheinländer haben in der laufenden Saison noch kein Spiel verloren.

"Leverkusen macht einen selbstsicheren, stabilen Eindruck. Sie haben auch enge Spiele spät für sich entschieden", analysierte Matthäus: "Doch immer, wenn es darauf ankam, haben die Bayern überzeugt. In Dortmund und gegen Stuttgart waren sie voll da, obwohl sie vorher Schwächephasen hatten."

Matthäus: FC Bayern "nicht unbedingt Favorit"

Die Münchner seien "in Leverkusen nicht unbedingt Favorit, aber die Erfahrung in solchen Spielen spricht für Müller, Kane oder Kimmich, sollte er rechtzeitig fit werden", so der 62-Jährige.

"In solch wichtigen Spielen kommt es darauf an, was sich der Trainer traut, was er seinen Spielern vorgibt. Ist Tuchel so mutig, dass er auch in Leverkusen vorn attackiert, wie zuletzt gegen Gladbach, obwohl seine Mannschaft hinten Probleme hat?", fragte Matthäus.

Die vorsichtige Prognose des Rekord-Nationalspielers: "Wenn die Bayern diesen Mut mitbringen und so die Leverkusener zu Fehlern zwingen, könnten sie am Ende erfolgreich sein. Mein Gefühl sagt mir, dass die Bayern am Samstag die Nase knapp vorn haben werden."