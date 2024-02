Matthäus sicher: Das könnte Alonso länger bei Bayer halten

IMAGO/RHR-FOTO

Xabi Alonso hat Bayer Leverkusen an die Tabellenspitze der Bundesliga geführt

Die hervorragende Bundesliga-Saison mit bis dato 52 Punkten aus 20 Spielen wird bei Bayer Leverkusen unmittelbar mit dem Wirken und Cheftrainer Xabi Alonso in Verbindung gebracht. Der Spanier hat sich längst bei mehreren absoluten Top-Vereinen ins Schaufenster gestellt, unter anderem sollen der FC Liverpool und der FC Barcelona eine Zusammenarbeit mit Alonso anstreben. Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist sich aber sicher, dass es noch eine reelle Chance auf einen Verbleib in Leverkusen über den Sommer hinaus gibt.

In seiner "Sky"-Kolumne war der 62-Jährige zunächst voll des Lobes für Xabi Alonso, der Bayer Leverkusen seit seiner Amtsübernahme vor über einem Jahr regelrecht wachgeküsst hat: "Jedes Mal, wenn ich in dieser Saison Bayer 04 gesehen habe, waren der Spielstil und die Idee von Alonso ganz klar zu erkennen."

Ein großes Plus für den Weltmeister von 2010 und die Werkself sei laut Matthäus gewesen, dass Alonso "enorm viel Einfluss auf seine Mannschaft" genommen habe: "Er hat im Sommer von den Verantwortlichen die Spieler bekommen, die er wollte, und das Team nach seinen Wünschen zusammengestellt."

Zuletzt mehrten sich allerdings die Spekulationen, wonach der Cheftrainer des Hinrunden-Meisters das Rheinland schon nach der laufenden Saison verlassen könnte. Unabhängig davon, ob Bayer Leverkusen nun zum ersten Mal deutscher Meister wird oder nicht.

Bayer hat den FC Bayern zu Gast

TV-Experte Matthäus glaubt allerdings daran, dass es bei beiden Szenarien noch eine Chance gibt, dass Alonso über den Sommer hinaus bei der Werkself bleiben wird: "Man hört, dass Real Madrid sein Wunschverein sein soll, aber dort hat Carlo Ancelotti verlängert. Liverpool und Barcelona suchen einen Trainer, aber mit einem Wechsel zu einem dieser Vereine würde er sich die Option Madrid wohl auf längere Sicht verbauen. Dieser Aspekt könnte Leverkusen in die Karten spielen, dass Alonso seinen Vertrag erfüllt", glaubt der Weltmeister-Kapitän von 1990.

Alonso wurde auch beim FC Bayern längst als möglicher Nachfolge-Kandidat von Thomas Tuchel als Cheftrainer gehandelt, sollten die Münchner in dieser Saison ihre Ziele verpassen. Am kommenden Samstagabend kommt es in der BayArena zum direkten Aufeinandertreffen des Spitzenreiters mit dem deutschen Rekordmeister (ab 18:30 Uhr).