Hummels plaudert Zukunftspläne aus

IMAGO/RHR-FOTO

Mats Hummels' Vertrag beim BVB läuft aus

Der Vertrag von Mats Hummels bei Borussia Dortmund läuft nach der Saison aus. Wie es für den BVB-Routinier danach weitergeht, steht noch in den Sternen. Klar ist für Hummels, dass er irgendwann gerne in der von ihm und Lukas Podolski gegründeten Baller League mitspielen will.

"Ich habe auf jeden Fall Bock", sagte Hummels am Montagabend in Köln. "Man kann sich sicher sein, wenn ich könnte und dürfte, hätte ich schon mitgezockt. Aber es geht halt leider nicht."

Mit Mitorganisator Lukas Podolski habe er aber "schon darüber gequatscht, dass ich auf jeden Fall mitzocken will, wenn ich irgendwann aufgehört habe mit Fußball", ergänzte der 35-Jährige, der beim BVB immer noch zum Stammpersonal unter Trainer Edin Terzic zählt.

Ob und wie es nach Ablauf seines Kontrakts für Hummels weitergeht, ist noch offen. Vermutlich fällt die Entscheidung wie schon im vergangenen Jahr relativ spät in der Saison.

Neben einem möglichen Karriereende und einem weiteren Einjahresvertrag beim BVB steht beim USA-Fan angeblich auch ein Wechsel in die nordamerikanische MLS im Raum.

BVB: Mats Hummels hat "Verständnis" für Fan-Proteste

Die Fan-Proteste, die den deutschen Fußball derzeit Wochenende für Wochenende beschäftigen, kann der Weltmeister von 2014 nachvollziehen.

Er sei zwar zuletzt krank gewesen und deshalb "nicht so tief im Thema drin", erklärte Hummels. "Verständnis habe ich aber auf jeden Fall. Das Spiel ist für die Fans, dann ist es absolut in Ordnung, dass die Fans ihren Unmut auch kundtun."

Am Samstag hatten Fans von Hertha BSC in der 2. Bundesliga eine mehr als 30-minütige Unterbrechung des Topspiels gegen den Hamburger SV erzwungen. Auch in der Bundesliga wurden mehrere Spiele unterbrochen, allerdings deutlich kürzer.

Die Anhänger protestieren gegen die Öffnung der DFL für einen Investor. Goldtaler aus Schokolade, aber auch Tennisbälle flogen dabei auf die Plätze. Zudem gab es Stimmungsboykotte.