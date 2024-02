PSG-Botschafterin bestätigt Mbappé-Hammer

IMAGO/www.imagephotoagency.it

PSG-Superstar Kylian Mbappé steht vor einem Wechsel zu Real Madrid

Die Anzeichen für einen Wechsel von Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain zu Real Madrid verdichten sich. Eine frühere PSG-Spielerin bestätigte nun die jüngsten Berichte, nach denen die Entscheidung des Superstars gefallen ist und er ab kommenden Sommer das Trikot der Königlichen tragen wird.

"Man hat das Gefühl, dass wir diese Seifenoper schon aus den letzten Jahren kennen. In den letzten Jahren hatte ich nicht viele Informationen, aber jetzt haben sie mir gesagt, dass er [Mbappé] bei Real Madrid unterschrieben hat", sagte Laure Boulleau, ehemalige Spielerin des französischen Spitzenklubs und heutige Botschafterin, gegenüber "Canal Football Club".

Damit bestätigte Boulleau die Meldungen vom vergangenen Wochenende. Dort berichtete zunächst die Tageszeitung "Le Parisien" und anschließend auch der TV-Sender "ESPN" jeweils mit Verweis auf eigenen Informationen, dass der 25-jährige Superstar sich aus Paris verabschieden und nach Madrid wechseln wird.

Boulleau kann Mbappé-Schweigen nachvollziehen

Die ehemalige französische Nationalspielerin kann die Entscheidung Mbappés, seinen Herzensklub zu verlassen, laut eigener Aussage gut verstehen. "Ich habe mir gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass er verlängert. Gleichzeitig wäre ich froh für ihn, wenn er geht."

Dass sich Mbappé bis heute nicht öffentlich positioniert hat, könne sie ebenfalls nachvollziehen, erklärte die Ex-PSG-Spielerin, die seit einiger Zeit als Botschafterin für den Verein tätig ist. "Er will noch Ziele [mit PSG] erreichen. Außerdem denke ich, dass er den Klub liebt, er hat Respekt. Deswegen sollten wir wie Erwachsene auf seine Entscheidung warten", sagte Boulleau.

In den vergangenen Tagen war nicht nur über die angeblich gefallene Entscheidung des Superstars berichtet worden, sondern auch über seinen Vertrag bei den Königlichen. Die Rede war in diesem Zusammenhang von einem Jahresgehalt in Höhe von 15 Millionen Euro netto sowie einem Handgeld in Höhe von 60 Millionen Euro. Dazu wurde spekuliert, dass Real auch 60 Prozent der Bild-Rechte an den Franzosen abtreten würde.