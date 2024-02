Bobic findet neuen Job

IMAGO

Fredi Bobic ist künftig für "DAZN" im Einsatz

Fredi Bobic wird am kommenden Wochenende seinen Einstand im neuen Job feiern. Der frühere Nationalspieler steht dann erstmals für den Streamingdienst "DAZN" als TV-Experte an der Seitenlinie in einem Bundesliga-Stadion.

Der 52-Jährige wird bei der Partie seines Ex-Klubs VfB Stuttgart gegen Mainz 05 an der der Seite von Kommentator Jan Platte und Moderatorin Lena Cassel als Experte fungieren. Das bestätigte "DAZN".

Ein weiterer Einsatz sei am 17. März im Spiel Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt geplant.

Für Bobic ist es nicht der erste Auftritt als TV-Mann. Schon bei der EM 2021 und der WM 2022 in Katar war er als Experte für "MagentaTV" im Einsatz

Neben Bobic arbeiten auch die früheren Nationalspieler Michael Ballack und Sami Khedira für "DAZN".

Zuletzt war Bobic in der Bundesliga für Hertha BSC als Geschäftsführer Sport tätig. Davor hatte er bei Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart als Sportvorstand gearbeitet.

Zeit bei Hertha endet mit Knall

Seine Zeit bei der Hertha endete allerdings mit einem Knall. Die Trennung zwischen dem damaligen Fußball-Bundesligisten und seinem Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic verlief im Januar 2023 alles andere als reibungslos. Damals wurde er nach der 0:2-Derbypleite gegen Union Berlin von seinen Aufgaben entbunden. Zwei Wochen später erfolgte die fristlose Kündigung. Dem Vernehmen nach zahlte der Hauptstadt-Club seit der im Februar 2023 zugestellten fristlosen Kündigung kein Gehalt mehr an Bobic.

Gegen beide Vorgänge wehrt sich der 52-Jährige mit einer Kündigungsschutzklage. Ein Gerichtstermin wurde zuletzt verschoben.

Als Spieler war der einstige Stürmer außer für den VfB Stuttgart unter anderem bei Borussia Dortmund, Hannover 96 und Hertha BSC aktiv. Sein größter Erfolg in der Nationalmannschaft war 1996 der Gewinn des EM-Titels.

In der Bundesliga erzielte Bobic in 285 Partien 108 Tore.