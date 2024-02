Enthüllt: FC Barcelona trifft Lewandowski-Entscheidung

IMAGO/Jose Breton

Robert Lewandowski im Trikot des FC Barcelona

Rund um die sportliche Zukunft von Robert Lewandowski ranken sich immer wieder zahlreiche Spekulationen. Der FC Barcelona will seinen Torjäger im Sommer aber angeblich nicht ziehen lassen.

Laut Transfer-Reporter Ekrem Konur plant der FC Barcelona keinen Verkauf von Lewandowski, wenngleich namentlich nicht genannte Klubs aus Saudi-Arabien Interesse am 35-Jährigen hegen sollen.

Der Torjäger (Vertrag bis 2026) war im Sommer 2022 vom FC Bayern zu Barca gewechselt. In seiner ersten Saison gewann der polnische Nationalspieler mit den Katalanen direkt die Meisterschaft, wurde zudem Torschützenkönig in der Primera División.

Der FC Barcelona rangiert in LaLiga aktuell hingegen nur auf dem dritten Platz. Der Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid beträgt bereits acht Punkte. Lewandowski kommt wettbewerbsübergreifend bislang auf 14 eigene Treffer. Für den ehemaligen Weltfußballer eine eher magere Ausbeute.

Unterstützung für Robert Lewandowski

Polens Nationaltrainer Michał Probierz verteidigte den Angreifer zuletzt öffentlich gegen Kritik.

"Mit der Kritik an Robert bin ich nicht einverstanden", sagte der 51-Jährige in einem Interview auf der Verbands-Homepage über Lewandowski. "Ich könnte es verstehen, wenn er schlecht und der FC Barcelona gut spielen würde. Aber das gesamte Barcelona-Team spielt schlecht und ist es ist sehr schwer für Robert, einen Weg da raus zu finden", so Probierz.

Er selbst sehe, dass Lewandowski in jedem Spiel sein Bestes gebe, betonte Probierz: "Aber er bekommt nicht viele Möglichkeiten. Und wenn er selbst mal eine Chance vorbereitet, kann sie ein anderer Spieler nicht nutzen." Insgesamt werde der Ex-Bayern-Star in Spanien daher "zu negativ" betrachtet. "Es geht in die falsche Richtung", sagte der Nationaltrainer.

Während der FC Barcelona in der Primera División hinterherhinkt und in der Copa del Rey im Viertelfinale gescheitert ist, ist in der Champions League noch alles im grünen Bereich. Im Achtelfinale wartet die SSC Neapel.