Hamann staunt über Harry Kane

Dietmar Hamann lobt den FC Bayern ausnahmsweise

Das Verhältnis zwischen Dietmar Hamann und dem FC Bayern war schon mal besser. Das liegt allen voran am "Dauernörgler", der den Rekordmeister in den letzten Wochen ohne Unterbrechung kritisierte. Bei einem Profi der Münchner schlug der Ex-Nationalspieler nun aber versöhnliche Töne an.

Hamanns verbale Rundumschläge gegen den FC Bayern haben in den letzten Monaten so ziemlich jeden getroffen, der aktuell im sportlichen Bereich für den Rekordmeister tätig ist. Einen Profi der Münchner nahm der TV-Experte nun aber explizit in Schutz: Harry Kane.

Dass der Engländer schon in seiner ersten Saison drauf und dran ist, den Bundesliga-Rekord von Robert Lewandowski zu brechen, ist laut Hamann gar nicht hoch genug einzuschätzen. "Sie spielen nicht gut, aber das zeigt einfach, wie gut er ist", lobte der Ex-Nationalspieler den Münchner Rekordeinkauf im "talkSPORT"-Interview.

Hamann: Kane nicht nur für den FC Bayern "ein Segen"

"Er berührt den Ball wahrscheinlich 20, 25 Mal und er trifft vermutlich mit jeder dritten oder vierten Berührung", rechnete Hamann vor. Hinzu komme: Kane habe sich direkt eingelebt und bringe "frischen Wind" an die Säbener Straße, lobte der frühere Profi.

Den Kapitän der englischen Nationalmannschaft in der Bundesliga zu haben, sei "eine große Sache", befand Hamann. "Und gleichzeitig ist er so bescheiden und sympathisch. Ich denke, dass es sowohl für den Verein als auch die Liga ein Segen ist, ihn zu haben", schwärmte der 50-Jährige.

Noch vor der Saison hatte Hamann öffentlich daran gezweifelt, dass sich Kane in der Bundesliga durchsetzen und den Ansprüchen des FC Bayern gerecht werden würde. Diese offensichtliche Fehleinschätzung hatte der ehemalige Mittelfeldspieler bereits vor einiger Zeit eingestanden. Schon im November ruderte Hamann im "Bild"-Interview zurück und sagte: "Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass er so einschlägt."