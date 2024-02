Neue Spekulationen um Trainer-Beben bei Union Berlin

IMAGO/Michael Taeger

Droht Nenad Bjelica das Aus bei Union Berlin?

Der nach seiner Tätlichkeit gegen Nationalspieler Leroy Sané vom FC Bayern derzeit gesperrte Trainer Nenad Bjelica muss offenbar weiter um seinen Job bei Union Berlin bangen.

Union Berlin steckt nach dem 0:2 bei RB Leipzig am Wochenende weiter mitten im Abstiegskampf. Weil der 1. FC Köln sein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt etwas überraschend mit 2:0 gewann, schmolz der Vorsprung der Eisernen auf Platz 16 auf zwei Pünktchen zusammen. Im Nachholspiel bei Tabellen-17. Mainz 05 am Mittwoch (18:30 Uhr) müssen dringend Zähler her.

Klar ist, dass Bjelica dann nicht auf der Union-Bank sitzen wird. Nachdem dem 52 Jahre alten Kroaten im Duell beim FC Bayern die Sicherungen durchbrannte und er gleich zweimal durch Sanés Gesicht wischte, ist er gesperrt. Drei Spiele Innenraumverbot sowie eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro lautete das (recht milde) Urteil des DFB.

Öffentlich gibt es zumindest vorsichtige Rückendeckung aus der Vereinsführung. Er gehe "davon aus", dass Bjelica bis Saisonende weiter im Amt sei, sagte Präsident Dirk Zingler am Rande des Leipzig-Spiels bei "DAZN". Die Unruhe bei Union wirke "draußen größer, als sie drin ist".

"Bild" zufolge muss Bjelica aber sehr wohl um seinen Job bangen. Seine Position sei "weiterhin sehr schwach", er sei womöglich "nur noch Trainer auf Zeit", schreibt das Boulevard-Blatt

Steffen Baumgart bei Union Berlin gehandelt

Als Indiz für einen möglichen Wechsel auf der Position des Chefcoaches wird in dem Bericht die Tatsache angeführt, dass Bjelica derzeit nicht öffentlich auftritt.

Assistent Danijel Jumic vertritt ihn offiziell bei den Partien als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie, Co-Trainerin Marie-Louise Eta trat auf den Pressekonferenzen auf. Die Trainingseinheiten, bei denen Bjelica natürlich zugegen ist, sind geheim.

Zuletzt waren bereits Nachfolger bei Union Berlin gehandelt worden. Medien spekulierten, Steffen Baumgart könnte im Falle einer Trennung von Bjelica ein heißes Thema werden.

Der 52-Jährige ist seit seinem Aus beim 1. FC Köln kurz vor Weihnachten ohne Job, könnte aber zeitnah wieder eine Mannschaft übernehmen.