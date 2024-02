Medien: Europas Fußball-Giganten im Tauziehen um Wirtz

IMAGO/Marc Schueler

Florian Wirtz ist Stammspieler bei Bayer Leverkusen

Manchester City, der FC Bayern, Real Madrid, Paris Saint-Germain und der FC Liverpool stehen auf den Plätzen eins bis fünf des aktuellen Fünfjahres-Rankings der besten Fußballvereine in Europa. Was hat das Spitzenquintett des europäischen Fußballs gemeinsam? Sie alle wollen unbedingt Florian Wirtz von Bundesliga-Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen verpflichten.

Dass die besten fünf Teams innerhalb der UEFA allesamt die Entwicklung des 20-Jährigen von der Werkself genauestens im Blick haben, ist nichts Neues.

Der türkische Transferexperte Ekrem Konur vermeldete jetzt allerdings, dass die Big Five den Mittelfeldspieler aus Leverkusen "an die Spitze ihrer Transferliste für das Sommer-Transferfenster gesetzt hat".

Sollte Bayer Leverkusen im kommenden Sommer also tatsächlich über einen Verkauf des Leistungsträgers nachdenken, winkt dem Klub wenigstens ein irres Wettbieten der besten und zahlungskräftigsten Vereine auf dem Kontinent.

Bayer-Führung bei Wirtz extrem entspannt

Da bislang nichts über eine etwaige Ausstiegsklausel im Leverkusener Arbeitspapier mit Wirtz bekannt ist, wäre die Ablösesumme für den Nationalspieler frei verhandelbar. Bei der hochprominenten Interessentenliste müsste Bayer 04 wohl nur auf Zeit spielen, ehe im Sommer dann die Offerten jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke für den Kreativspieler ins Haus flattern.

Nach seinem Kreuzbandriss vor knapp zwei Jahren hat sich der Youngster unter B04-Cheftrainer Xabi Alonso zu einem absoluten Leistungsträger beim Bundesliga-Spitzenreiter entwickelt. Er stand bisher in allen 20 Saisonspielen in der Meisterschaft auf dem Rasen, bringt es dabei auf 13 direkte Torbeteiligungen (fünf Tore und acht Assists).

Der Vertrag der Nummer 10 in Leverkusen läuft noch langfristig bis Sommer 2027. Die Bayer-Bosse hatten sich in der Causa Florian Wirtz in der jüngeren Vergangenheit entsprechend gelassen gezeigt.