Bigotterie und Heuchelei? Eintracht-Boss attackiert Ultras

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Axel Hellmann ist Vorstandssprecher bei Eintracht Frankfurt

Seit Anfang des Jahres mehrten sich in fast allen Fußballstadien in den deutschen Profi-Ligen die Proteste der organisierten Fan-Szenen gegen den geplanten Investoren-Deal der DFL. So führten das Werfen von Tennisbällen, Schokomünzen und ähnlichen Gegenständen zuletzt zu zahlreichen Spielunterbrechungen. Auf diese Protestaktionen hat zuletzt Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt reagiert und dabei zum Gegenangriff geblasen.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten hat der Vorstandssprecher, der im letzten Jahr in seiner Rolle als vorübergehender DFL-Boss auch maßgeblich an dem Investoren-Deal mitgearbeitet hatte, seine Sichtweise auf die Spielunterbrechungen in der Bundesliga und 2. Bundesliga formuliert.

Vor allem die organisierte Fan-Szene von Zweitligist Hertha BSC bekam dabei ihr Fett weg: "Ich bin erstaunt, dass ausgerechnet bei einem Klub Tennisbälle fliegen, der hart am Wind segelt, was das Thema 50 plus 1 angeht… Bei Windhorst und 777 (seit letztem Jahr der große Geldgeber der Berliner, Anm. d. Red.) muss man genau hinschauen, ob das gut für die Liga ist. Diese Konstruktion wird Vorbote dessen sein, was passiert, wenn es uns nicht gelingt, ein Auseinanderdriften der Liga zu verhindern", meinte Hellmann, der bei den Frankfurtern schon seit Jahren im Vorstand arbeitet und seit 2021 dessen Sprecher ist.

Von einem möglichen Investoren-Einstieg erhofft sich die DFL, die Bundesliga und 2. Bundesliga besser vermarkten zu können mehr deutliche Mehreinnahmen für alle 36 Klubs generieren zu können. Aus Sorge vor dem Einstieg ungebetener und milliardenschwerer Konsortien oder ausländischer Investoren hatte sich daraufhin eine neue Protestbewegung vor allem bei den Ultras der Profi-Klubs formiert.

Hellmann-Appell an die Fan-Szenen

"Da hinken wir anderen Ligen eine Dekade hinterher. Wer Angst hat, dieser Deal würde die Spreizung zwischen Arm und Reich vergrößern, geht an der Realität vorbei. Im Gegenteil, er schreibt für 20 Jahre die Einheit der 36 Klubs fest!", führte Hellmann noch einmal sein wichtigstes Argument für einen möglichen Investoren-Einstieg aus.

Hellmann warnte eindringlich vor einem falschen und verzerrtem Umgang mit dem gesamten Themenkomplex, erklärte unter vereinzelten Pfiffen der Frankfurter Mitgliederschaft: "Wir müssen aufpassen, nicht in Bigotterie und Heuchelei zu verfallen! Ich verstehe nicht, dass eine kleine Gruppe jetzt darauf Kraft verwendet, anstatt hinzugucken, wie in unserem eigenen Land Staatsgewalt, Polizei und Demokratie unterwandert werden von Rechten! Darauf sollten wir Kraft verwenden!"