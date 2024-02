BVB beobachtet wohl Benfica-Juwel

IMAGO/Moritz Mueller

Der BVB ist an einem Talent von Benfica interessiert

Aktuell läuft José Melro noch für die U23 von Benfica auf. In der portugiesischen Jugendliga sorgte der 19-jährige Angreifer mit zehn Toren in zwölf Spielen für Aufsehen. Dies hat offenbar auch europäische Schwergewichte wie den BVB, den FC Barcelona sowie den FC Arsenal auf den Plan gerufen.

In der Torschützenliste der Liga Revelação rangierte José Melro mit zehn Treffern nach zwölf Einsetzen auf dem zweiten Platz. Mit der Zweitvertretung von Benfica schloss der Linksaußen die Jugendliga ebenfalls auf Rang zwei ab. Für seine Mannschaft geht es nun in den Playoffs weiter, wo der 19-Jährige erneut mit einem Tor in einem Einsatz Eigenwerbung betrieb.

Die Türen für den Eintritt in den Profifußball stehen dem portugiesischem Junioren-Nationalspieler nach den jüngsten Auftritten weit offen.

Laut "Marca" liegen dem Offensiv-Talent bereits mehrere Angebote aus der ersten portugiesischen Liga vor. Doch damit nicht genug: Auch mehrere europäische Top-Klubs sollen Melro bereits genau ins Visier genommen haben.

BVB wohl an Offensiv-Juwel interessiert

Konkret nennt die spanische Sportzeitschrift den FC Barcelona, der davon profitieren könnte, dass Benfica seinen Youngster bald verkaufen muss, weil sein 2025 ausläuft. Eine Ablöse würde der portugiesische Rekordmeister daher nur noch im kommenden Sommer einnehmen können.

Ein Umstand, den sich jedoch nicht nur die Katalanen zu Nutze machen wollen. Transfer-Experte Ekrem Konur will erfahren haben, dass auch Atletico Madrid, der FC Arsenal und der BVB die Entwicklung von Melro genau beobachten.

Demnach waren bereits Scouts der Klubs vor Ort, um sich selbst ein Bild von dem Flügelflitzer zu machen.

Der U20-Nationalspieler kam 2022 von Drittligist UD Santarém nach Lissabon. Auf sein Profidebüt für die Mannschaft von Roger Schmidt muss Melro allerdings noch warten.