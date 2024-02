Medien: FC Bayern plant nächsten 100-Millionen-Transfer

IMAGO/Senis Cebolla / ALFAQUI

Aurélien Tchouaméni soll auf der Wunschliste des FC Bayern stehen

Wenige Monate, nachdem der FC Bayern Harry Kane zum Rekordtransfer des Klubs und der Bundesliga machte, arbeiten die Münchner angeblich schon am nächsten Mega-Angebot. Spanischen Medien zufolge bereitet der Rekordmeister für einen Profi von Real Madrid eine weitere Offerte in dreistelliger Millionenhöhe vor.

Der Wunsch nach einer "Holding Six" wurde Thomas Tuchel vom FC Bayern bis heute nicht erfüllt. Spätestens im Sommer 2024 soll es aber soweit sein. Dann dürfte der Rekordmeister den Markt erneut nach einem defensiven Mittelfeldspieler absuchen. Geht es nach einem Bericht des Portals "fichajes.net", ist die Suche sogar schon beendet.

Dort heißt es, dass der FC Bayern bereits ein Angebot für den französischen Nationalspieler Aurélien Tchouaméni vorbereitet. Nicht irgendein Angebot, sondern eins in der Höhe von rund 100 Millionen Euro. Angesichts der Höhe der Offerte sollen die Real-Verantwortlichen mit dem Gedanken spielen, den Transfer durchzuwinken.

Macht der Mbappé-Transfer den Weg zum FC Bayern frei?

Das Geld, so berichtet "fichajes.net" weiter, sei vor allem mit Blick auf den nahenden Transfer von Kylian Mbappé ein schlagendes Argument. Zwar wird für den französischen Superstar keine Ablöse fällig, sein Kommen lässt sich Mbappé allerdings mit einem üppigen Gehalt und einem fürstlichen Handgeld entlohnen. Die Einnahmen aus einem möglichen Tchouaméni-Verkauf könnten dabei helfen, die Bücher auszugleichen.

Allerdings hat die Sache noch einen großen Haken, denn der 24-jährige Abräumer will die Königlichen dem Bericht zufolge nicht verlassen. Und obwohl seine Leistungen nicht immer den Erwartungen der Verantwortlichen gerecht werden, sind angeblich auch die Real-Bosse an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit interessiert. Entsprechend überzeugend müssten die Münchner Argumente sein.

In der Vergangenheit wurde der FC Bayern immer mal wieder mit einer Verpflichtung des Franzosen in Verbindung gebracht. Damals war unter anderem die Rede von einem Tausch, in dessen Zuge entweder Joshua Kimmich oder aber Matthijs de Ligt ins Bernabéu wechseln könnten. Wirklich heiß war diese Spur jedoch nie.