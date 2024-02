Neururer packt über Schalke-Opposition und Tönnies aus

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Peter Neururer sorgt sich um "seinen" FC Schalke 04

Der frühere Trainer Peter Neururer hat sich zu den Medienberichten über eine Opposition rund um den langjährigen Aufsichtsratschef Clemens Tönnies beim FC Schalke 04 geäußert.

"Das ist keine Opposition", betonte Neururer, der selbst an Treffen der Gruppierung teilnahm, im Gespräch mit dem "SID", "das sind alles Schalker in der Verpflichtung, mitzudenken und mitzuhelfen".

Die aktuelle S04-Klubführung um den Aufsichtsratsvorsitzenden Axel Hefer sei "noch nie im Profifußball unterwegs" gewesen und mache "einen Fehler nach dem anderen - das löst eine panische Angst im Verein aus", kritisierte Neururer.

Die Mannschaft könne in ihrer derzeitigen Zusammenstellung "auch von einem Zauberer trainiert, also von mir, niemals aufsteigen", ergänzte der 68-Jährige, der Schalke zwischen April 1989 und November 1990 als Chefcoach betreute.

Es sei klar, "dass es so nicht weitergehen kann", sagte Neururer. Anfang März soll sich die Sponsorengruppe um Tönnies erneut mit der Klubführung treffen, um "auf einen Nenner" zu kommen. Mit dem früheren Klub-Patriarchen an der Spitze, behauptete Neururer, wäre Schalke "nie in diese Situation geraten".

Wirtschaftliche und sportliche Lage beim FC Schalke 04 prekär

Hefer und Co. werden unter anderem zu große Nähe zu den Ultras, falsche Besetzung des Vorstands und Versäumnisse bei der Suche nach Sponsoren vorgeworfen. Dass der neue Vorstandschef Matthias Tillmann aus der Wirtschaft und nicht aus dem Fußball kommt, ruft ebenfalls Kritik im Schalker Umfeld hervor.

Zusätzlich zu der seit Jahren desolaten wirtschaftlichen Situation droht aktuell auch der weitere sportliche Absturz. Als Tabellen-14. in der 2. Bundesliga haben die Königsblauen nur drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Medienberichten zufolge würde der Verein voraussichtlich keine Lizenz für die 3. Liga bekommen. Im schlimmsten Falle droht dann sogar ein Zwangsabstieg bis mindestens in die Regionalliga.