Im Stream bei sport.de: Auslosung zur UEFA Nations League

IMAGO/Revierfoto

Die Auslosung zur Nations League findet in Paris statt

Am 5. September startet die UEFA Nations League in ihre insgesamt vierte Ausgabe. Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist wieder in der A-Liga der Nations League dabei und will unbedingt ein besseres Abschneiden erreichen als zuletzt in 2022, als das Team vorzeitig in der Gruppenphase gescheitert war. Am Donnerstag, den 8. Februar, findet in Paris ab 18:00 Uhr die Auslosung zur UEFA Nations-League-Gruppenphase 2024/2025 statt. Auf wen trifft die DFB-Auswahl?

Insgesamt nehmen bei der vierten Auflage der Nations League 54 Nationalmannschaften teil. Als Titelverteidiger wird Spanien in das Turnier starten, setzte sich die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente am 18. Juni des vergangenen Jahres doch im Endspiel mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen Kroatien durch.

Auch in der neuen Saison gelten die Spanier wieder als heißer Anwärter auf den Sieg in der Nations League. Daneben zählen Vorjahresfinalist Kroatien, Italien und die Niederlande zu den Top-Favoriten und sind entsprechend in Topf 1 gesetzt.

Die deutsche Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat es nur in Topf 3 geschafft. Ihr droht demnach eine Hammergruppe unter anderem mit den Mannschaften aus Portugal, Belgien oder Dänemark.

sport.de überträgt die Auslosung aus Paris zur UEFA Nations League am Donnerstagabend ab 18:00 Uhr live - der Stream öffnet sich oben im Fenster.

Aufgrund des letzten Gruppenplatzes bei der letzten Ausgabe der Nations League haben es einige europäische Top-Mannschaften dieses Mal nicht in die A-Liga geschafft. So starten die Engländer beispielsweise nur im B-Turnier. Ebenso die Österreicher, die im Spätherbst des letzten Jahres noch einen verdienten und ungefährdeten 2:0-Sieg im Testspiel gegen Deutschland gefeiert hatten.

Übrigens: Bisher hat es noch kein Land geschafft, den Titel mehr als einmal zu erringen. Die bisherigen Titelträger in der Nations League sind Portugal (2019), Frankreich (2021) und Spanien (2023).