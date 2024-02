Mbappé-Deal fix? Ex-PSG-Profi widerspricht vehement

IMAGO/Julien Mattia / Le Pictorium

Wie entscheidet sich Kylian Mbappé?

Das Wechsel-Theater um Kylian Mbappé geht in die nächste Runde. Hieß es zuletzt sogar von einer Klub-Botschafterin von Paris Saint-Germain, dass der Wechsel des Franzosen zu Real Madrid in trockenen Tüchern sei, besteht Ex-Profi Jérôme Rothen darauf, dass diese Informationen nicht zutreffen.

Kylian Mbappé hat sich laut Jérôme Rothen noch immer nicht entschieden, ob er seinen auslaufenden Vertrag an der Seine verlängert oder im Sommer zu Real Madrid wechselt.

Das sagte der 13-fache Nationalspieler und langjährige PSG-Profi am Montagabend in seiner eigenen "RMC"-Sendung "Rothen s'enflamme".

"Kylian Mbappé hat keine Entscheidung getroffen, hört mir zu. Das ist die Information von JR25 und er liegt nie falsch", sagte Rothen, der sich selbst in Anlehnung an sein Akronym und seine einstige Rückennummer "JR25" nennt, in seiner Show.

Mbappé wäge noch immer die Vor- und Nachteile eines Wechsels ab, erklärte Rothen. Bei den Verantwortlichen von Paris Saint-Germain soll gleichwohl mittlerweile kaum noch Hoffnung bestehen, Mbappé von einer Verlängerung überzeugen zu können.

PSG kassiert keine Ablöse im Fall eines Mbappé-Wechsels

Rothens Aussagen kommen insofern überraschend, da kurz zuvor erstmals eine PSG-Mitarbeiterin erklärt hatte, dass Mbappé nach ihrem Kenntnisstand zu Real Madrid wechseln wird.

"Man hat das Gefühl, dass wir diese Seifenoper schon aus den letzten Jahren kennen. In den letzten Jahren hatte ich nicht viele Informationen, aber jetzt haben sie mir gesagt, dass er [Mbappé] bei Real Madrid unterschrieben hat", sagte Laure Boulleau, ehemalige Spielerin und heutige Botschafterin des französischen Spitzenklubs, gegenüber "Canal+".

Boulleau bestätigte damit die Meldungen verschiedener Medien, die am vergangenen Wochenende berichtet hatten, dass Mbappé im Sommer tatsächlich zu Real Madrid wechseln wird.

Mbappé stand bereits 2022 und 2023 kurz vor einem Wechsel zum spanischen Rekordmeister, entschied sich jedoch jeweils für einen Verbleib bei PSG.

Von seiner vertraglich festgelegten Klausel, mit der sein Arbeitspapier um ein Jahr bis 2025 hätte verlängert werden können, machte der Angreifer im vergangenen Sommer jedoch keinen Gebrauch. Sollte er zur kommenden Saison gehen, erhält der Klub somit keine Ablöse.