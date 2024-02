BVB jagt ablösefreien Arsenal-Youngster

IMAGO/MI News

Amario Cozier-Duberry soll das Interesse des BVB geweckt haben

Auf der Suche nach neuen Talenten, die einen ähnlich erfolgreichen Weg wie einst Jadon Sancho oder derzeit Jamie Bynoe-Gittens einschlagen sollen, schaut Borussia Dortmund angeblich mal wieder nach England. Ein Youngster des FC Arsenal soll es dem BVB angetan haben.

Amario Cozier-Duberry hat das Interesse des BVB geweckt. Das will Transferexperte Ekrem Konur erfahren haben. Demnach zählen neben den Schwarzgelben allerdings auch Newcastle United, Ajax Amsterdam, Sporting CP und RB Leipzig zu den Klubs, die ein Auge auf den 18-jährigen Offensivspieler geworfen haben sollen.

Auch Transfer-Insider Fabrizio Romano befeuert das Gerücht, nennt mit dem RSC Anderlecht und Wolverhampton Wanderers allerdings zwei andere Vereine, die Dortmund Konkurrenz machen könnten.

Dass gleich mehrere namhafte Klubs das Arsenal-Talent auf der Liste haben sollen, überrascht allerdings nicht: Cozier-Duberry glänzt bei der U21 der Gunners 2023/24 mit fünf Toren und zwei Vorlagen in acht Einsätzen, traf zudem zweimal in vier Spielen im Rahmen der UEFA Youth League und stand in der Champions League immerhin schon im Spieltagskader der Profis.

Vom Interesse des BVB berichtete zuvor bereits der "Evening Standard". Die Zeitung führte aber auch aus, dass der FC Arsenal für den Rechtsaußen der erste Ansprechpartner sei, wenn es um die Planung der näheren Zukunft geht. Gespräche sollen demnach bereits aufgenommen sein, eine Einigung allerdings noch nicht nah.

BVB darf auf Schnäppchen hoffen

Für die Borussen dürfte der englische U19-Nationalspieler besonders interessant sein, da sein Kontrakt in London im Sommer ausläuft, eine frei verhandelbare Ablöse würde somit nicht fällig. Dortmund müsste wohl lediglich eine Ausbildungsentschädigung zahlen.

Im Gespräch mit "The Athletic" verglich Arsenals Nachwuchscoach Jack Wilshere Cozier-Duberry übrigens mit einem Spieler der Gunners, der den Sprung in die Weltspitze bereits gemeistert hat: Bukayo Saka. Sollte Cozier-Duberry tatsächlich über ähnliche Anlagen verfügen, dürften sich noch weitere Top-Klubs in den Poker einschalten.