"Kneift mich mal jemand?" 1. FSV Mainz ringt Barca nieder

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Hahne

Die U19 des 1. FSV Mainz 05 feierte einen überraschenden Erfolg

"Kneift mich mal jemand? Wie geil ist das bitte?", fragte die Social-Media-Abteilung des 1. FSV Mainz 05 am Dienstagabend auf X, als die Sensation perfekt war. Die U19 des Fußball-Bundesligisten hatte soeben die Träume des Nachwuchses des FC Barcelona auf den dritten Titel in der Youth League zunichte gemacht.

Die Hürde schien unüberwindbar, die A-Jugend des 1. FSV Mainz 05 überquerte sie am Dienstag dennoch: Im Elfmeterschießen rang man den FC Barcelona mit 6:5 nieder und zog als zweiter deutscher Vertreter ins Achtelfinale der Youth League 2023/24 ein. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 gestanden, eine Verlängerung wird nicht gespielt.

Daniel Gleiber brachte Mainz nach 25 Minuten in Führung, DFB-Juwel Noah Darvich glich allerdings noch vor der Pause für den FC Barcelona aus (34. Minute). Nach dem Wiederanpfiff erwischte Barca den besseren Start und ging durch Daniel Rodriguez in Front. Der 18-jährige Philipp Schulz schoss die 05er in der 74. Minute jedoch noch ins Elfmeterschießen. Dort fiel die Entscheidung nach sieben Schützen, zuvor hatten beide Teams einen Strafstoß nicht verwandeln können.

Zum Helden avancierte Keeper Louis Babatz, der zwei Elfer parieren konnte. Der Vater des 17-Jährigen ist übrigens Christoph Babatz, der für Mainz lange selbst aktiv war und derzeit die Fußballschule der Mainzer leitet. Zudem agiert Christoph Babatz aktuell sogar als Interimstrainer der U19.

Der FC Barcelona konnte den Wettbewerb 2014 und 2018 gewinnen. Für Mainz ist es die erste Teilnahme am wichtigsten europäischen U19-Wettbewerb.

Folgen BVB und FC Bayern?

Zuvor hatte am Dienstag bereits der Nachwuchs RB Leipzig den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Die Sachsen gewannen ebenfalls im Elfmeterschießen (4:2) gegen den dänischen Klub FC Midtjylland.

Der Einzug in die Runde der letzten 16 stand allerdings lange auf Messers Schneide. Schon in der 13. Minute kassierten die Leipziger das 0:1, das Verteidiger Jonathan Norbye erst in der fünften Minute der Nachspielzeit egalisieren konnte. RBL spielte zudem lange in Unterzahl: Tim Köhler musste nach 62 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz.

Am Mittwoch haben mit dem BVB (gegen MSK Zilina) und dem FC Bayern (gegen FC Basel) zwei weitere deutsche Vertreter die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale.