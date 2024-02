VfB-Boss spricht über neue Ziele und Guirassy-Comeback

IMAGO/nordphoto GmbH / Meuter

Für den VfB war im Viertelfinale des DFB-Pokal Schluss

Der VfB Stuttgart liefert Bayern Leverkusen im Pokal-Viertelfinale einen beherzten Kampf, verliert nach einem Last-Minute-Punch mit 2:3. Der DFB-Pokal fällt somit als Saisonziel weg, ein neues will sich VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth aber noch nicht entlocken lassen.

Durchaus enttäuscht, aber trotzdem stolz. So lässt sich wohl die Stimmungslage von VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in der Mixed Zone nach dem Pokal-Krimi des VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen beschreiben.

Das Spiel sei "hochintensiv" gewesen, habe quasi "keine Ruhepause zugelassen", sodass beide Teams "in jeder Sekunde gefordert" waren, erklärte Wohlgemuth. "Es waren 90 Minuten auf Augenhöhe." Dass der VfB dann in der 90. Minute den entscheidenden Gegentreffer kassierte, sei "sehr bitter". "Wir sind alle sehr enttäuscht", fasste Wohlgemuth zusammen.

Gleichzeitig betonte er, dass man aufgrund der Leistung beim Tabellenführer der Bundesliga "stolz" sein könne. Darauf könne "man aufbauen, das motiviert für die nächsten Spiele." In der Tat forderte Stuttgart wie kaum ein anderer Klub in dieser Saison die Werkself, die nun seit 30 Spielen in Folge ungeschlagen ist und weiter vom Triple träumen darf. "Es ist nicht so leicht hier auswärts zu bestehen", so Wohlgemuth.

Den potentiellen Pokal-Coup kann der VfB damit von der Liste der Ziele streichen. In der Liga steht der Klub hingegen bei 40 Punkte, heißt: Der Klassenerhalt ist für den letztjährigen Relegationssieger sicher. Eine offizielle Verschiebung des Saisonsziels ließ sich der 44-Jährige aber nicht entlocken. "Probier's nicht", witzelte er auf die Reporterfrage. Während die Fans schon von Europa singen, hält sich der VfB-Manager bedeckt.

"Die Mannschaft zeigt jede Woche, welche Ambition sie hat. Es bleibt dabei: Wir gucken erst mal auf das Mainz-Spiel, dann danach auf Darmstadt."

Aber man wolle doch sicher tabellarisch in der aktuellen Region (Platz drei) bleiben? "Wir wollen in dieser Saison erfolgreich sein", sagte er und schmunzelte.

Guirassy gegen Mainz wohl wieder dabei

Klarer wurde er dann in der Frage um Serhou Guirassy.

Einen Einsatz des Top-Stürmers, der gegen Leverkusen fehlte, im nächsten Bundesliga-Spiel gegen Mainz hält er für realistisch.

Am Montag habe man nach der Rückkehr des Angreifers mit der medizinischen Abteilung zusammengesessen. Da Guirassy noch an "Nachwehen" seiner Reise mit der Nationalmannschafts Guineas zum Africa-Cup litt und eine Oberschenkelzerrung mit sich getragen hatte, habe man mit Blick auf die kommenden 14 Bundesliga-Spiele "Risikomanagement" betrieben", so Wohlgemuth. In Richtung des Mainz-Spiels - "ausgeschlafen und gut vorbereitet, sei es "wahrscheinlich", dass Guirassy wieder dabei sein wird.