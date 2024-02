So sichert sich Hoeneß die Hausmacht beim FC Bayern

Christoph Hardt via www.imago-images.de

Uli Hoeneß ist Ehrenpräsident des FC Bayern

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat beim FC Bayern nach wie vor noch großen Einfluss. Der 72-Jährige arbeitet derzeit daran, den Klub für die Zukunft zu stabilisieren.

Mit dem designierten Sportvorstand Max Eberl hat der FC Bayern einen weiteren Wunschkandidaten von Uli Hoeneß geholt. Das berichtet die "Sport Bild".

Demnach ist Eberl das nächste Puzzleteil, das Hoeneß' Lebenswerk abrunden soll. Schon bei Sportdirektor Christoph Freund soll der Ex-Präsident seine Finger maßgeblich im Spiel gehabt haben.

Auch für die Einstellungen von Präsident Herbert Hainer und dem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen sei Hoeneß hauptverantwortlich gewesen. Damit habe sich der 72-Jährigen die "Hausmacht" beim FC Bayern gesichert.

"Uli Hoeneß ist für den Verein immer noch eine starke Persönlichkeit - unabhängig davon, ob er im Tagesgeschäft mit einer Funktion eingebunden ist. Er interessiert sich für den Klub, ist im wichtigsten Gremium für große Entscheidungen, dem Aufsichtsrat", hob auch Thomas Müller die Rolle des ehemaligen Spielers gegenüber dem Blatt hervor.

Der Ur-Bayer ergänzte: "Er ist immer in seinem Sinne positiv für den Verein unterwegs. Man sieht bei ihm in jeder Faser, dass der FC Bayern für ihn immer noch das Allerwichtigste in seinem Leben ist. Darüber kann der Verein froh sein."

"Prellbock-Rolle" für Max Eberl beim FC Bayern

In dem Bericht heißt es weiter, dass Hoeneß es zuletzt vermieden hat, sich öffentlich hinter den immer wieder in der Kritik stehenden Trainer Thomas Tuchel zu stellen. Das Magazin spekuliert, dass der Ehrenpräsident die sportliche Entwicklung abwarten wolle, bis er dem Coach wieder Rückendeckung gibt.

Wegweisend dafür könnte das Topspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (18:30 Uhr) sein. Bei einer Niederlage, so die "Sport Bild", droht Tuchel eine Trainer-Diskussion.

Künftig soll Max Eberl die Person sein, die sich öffentlich zu solchen Themen äußert. Der Ex-Gladbach- und Leipzig-Manager soll eine "Prellbock-Rolle" übernehmen und den FC Bayern vor öffentlichen Nebenkriegsschauplätzen bewahren.