Peter Neururer deutet Umsturz beim FC Schalke 04 an

IMAGO/RHR-FOTO

Peter Neururer (l.) im Gespräch mit Schalke-Sportdirektor Marc Wilmots

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Peter Neururer hat erneut harsche Kritik an den Verantwortlichen beim FC Schalke 04 geäußert. Gemeinsam mit dem ehemaligen Aufsichtsratschef Clemens Tönnies und weiteren vereinsnahen Akteuren will er nun den Druck auf die Klub-Bosse erhöhen - und sie zur Not zur Aufgabe drängen.

"Wir wollen, dass Schalke vernünftig geführt wird", erklärte Peter Neururer im Interview mit "Sport Bild" die Hintergründe der Gruppe, die sich um den langjährigen Schalke-Boss und Großsponsor Clemens Tönnies gebildet hat. Eine Gruppe, die "pro Schalke ist. Und die der Meinung ist, dass es so nicht weitergehen kann". Von einer "Opposition" will Neururer indes nicht sprechen.

Der 68-Jährige verriet, das es bereits "ein Gespräch" zwischen Aufsichtsratschef Axel Hefer, Vorstandschef Matthias Tillmann "sowie den Chefs der fünf großen Sponsoren", darunter Clemens Tönnies, gegeben hat. "Es soll ein weiteres folgen. Da muss ein Weg gefunden werden", forderte Neururer, der anschließend sogar einen Umsturz in der Schalker Führungsetage nahelegte.

"Dann müssen die Verantwortlichen den Verein erhobenen Hauptes verlassen"

Sollte keine Lösung gefunden werden, "dass alle in die gleiche Richtung marschieren, um den Klub zu retten, so Neururer, "dann müssen die Verantwortlichen den Verein erhobenen Hauptes verlassen". Das Druckmittel: "Ein Großteil der Großsponsorenverträge läuft aus. Der Druck ist enorm. Wir müssen alles tun, um die Katastrophe zu verhindern: den Abstieg in die 3. Liga."

Da eine Abwahl des Aufsichtsrats nicht möglich ist und Hefers Vertrag noch bis 2026 gilt, kann er nur durch Rücktritt aus seinem Amt scheiden.

Die Liste der Kritikpunkte von Neururer an den Entscheidungen der Schalker Bosse ist unterdessen lang. Schon die Verpflichtung von Bernd Schröder als Vorstandschef sei fatal gewesen, an der Tauglichkeit vom jetzigen CEO Matthias Tillmann zweifelt der Ex-Trainer zumindest stark: "Wie soll jemand, der noch nie im Fußball gearbeitet hat, einen solchen Verein wie Schalke führen?"

Neururer kritisiert Reis-Entlassung beim FC Schalke 04

Neururer, der Schalke zwischen April 1989 und November 1990 als Chefcoach betreute, wisse: "Diejenigen, die Schalke derzeit vorstehen, sind verloren."

Kritik übte er zudem an der Kaderzusammenstellung im vergangenen Sommer, die von Ex-Vorstandsboss Peter Knäbel sowie dem heutigen Technischen Direktor André Hechelmann verantwortet wurde. "Jede Analyse" müsse ergeben, "dass die Mannschaft überteuert und zu schwach" für das ausgerufene Ziel Wiederaufstieg ist.

Unverständlich aus Sicht von Peter Neururer ist außerdem die Trennung von Trainer Thomas Reis, der "hier einen sehr guten Job gemacht und den Laden zusammengehalten" hat. "Er wurde dann als Erstes geopfert, obwohl die Fehler woanders gemacht wurden."

Wilmots? Neururer äußert Zweifel

Ob unterdessen der einstige "Eurofighter" und heutige Sportdirektor Marc Wilmots die richtige Wahl der S04-Bosse war, könne Peter Neururer noch nicht einschätzen. Zweifel seien aber auch bei dieser Personalie angebracht.

"Er hat natürlich eine Chance verdient. Aber auch hier wird man ja Fragen stellen dürfen: Welche Fachkenntnisse hat er in Sachen Schalke 04 in der jetzigen Zeit? Welche Kenntnisse hat er über die 2. Liga? Kann er den Job ausüben, obwohl er vorher noch nie als Sportdirektor gearbeitet hat?", hinterfragte der Schalke-Kenner: "Marc Wilmots wurde meiner Meinung nach geholt, um die Kurve zu beruhigen. Um einen Eurofighter, ein bekanntes Gesicht zu präsentieren."