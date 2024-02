Pikant: Früherer HSV-Mann sucht Werder-Boss aus

imago sportfotodienst

Bernhard Peters (li.) war vier Jahre lang Direktor Sport beim HSV

Auf der Suche nach einem neuen sportlichen Geschäftsführer will Werder Bremen so professionell wie nur möglich vorgehen. Daher haben die Grün-Weißen offenbar auch eine Agentur in den Prozess involviert, die helfen soll, einen Nachfolger für den scheidenden Frank Baumann zu finden. Das Pikante: In der besagten Agentur hat ausgerechnet ein früherer HSV-Boss das Sagen.

Das legendäre Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV gab es in den letzten Jahren zwar nur zwei Mal, weil der HSV seit Längerem in der 2. Bundesliga herumkrebst, doch die Rivalität zwischen den Grün-Weißen und den Rothosen besteht seit vielen Jahrzehnten und ist jung wie eh und je. Da lässt die Nachricht durchaus aufhorchen, dass Werder einen früheren Funktionär des HSV ins Boot geholt hat, um einen neuen Klub-Boss zu finden.

Das berichtet am Mittwoch die "Sport Bild", die schreibt, dass Bernhard Peters an der Suche nach einem neuen SVW-Geschäftsführer maßgeblich beteiligt ist.

Peters, der zwischen 2014 und 2018 als Direktor Sport für Jugend, Nachwuchs und Koordination bei den Hamburgern tätig war, leitet mittlerweile die Agentur High Performance Sports Institute, die die Kandidaten für die Nachfolge von Frank Baumann ausgiebig scannen soll.

Werder Bremen hält sich bedeckt

Baumann hatte vor einigen Monaten seinen Rückzug zum 30. Juni angekündigt, bis Ende Februar will der Aufsichtsrat der Bremer die Nachfolge geregelt haben, heißt es im Bericht des Magazins.

Daher wartet derzeit viel Arbeit auf Peters, der sich die jeweiligen Präsentationen der Kandidaten anschauen und auswerten soll, um dem Werder-Gremium dann eine Empfehlung zu geben.

Die Grün-Weißen selbst wollten sich zu den Spekulationen um die Mitarbeit des früheren HSV-Funktionärs nicht äußern. "Wir haben im Aufsichtsrat die Vereinbarung getroffen, über den Prozess, beteiligte Personen und potenzielle Kandidaten Stillschweigen zu halten, daher werden wir Namen nicht kommentieren", zitiert "Sport Bild" Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald.

Als Kandidaten werden neben Clemens Fritz, dem aktuellen Leiter des Lizenzbereichs, unter anderem Carsten Wehlmann (zuletzt Darmstadt), Christoph Spycher (Young Boys Bern), Andreas Schicker (Sturm Graz) und Alain Sutter (zuletzt FC St. Gallen) genannt. Beste Karten soll laut einem "Bild"-Bericht aber Fritz haben.