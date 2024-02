Wirtz und Musiala in Zukunft gemeinsam beim FC Bayern?

IMAGO/Marc Schueler

Jamal Musiala (l.) und Florian Wirtz (r.) spielen in der Nationalmannschaft schon zusammen

Im Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern wird es auch auf die beiden Edeltechniker Florian Wirtz und Jamal Musiala ankommen. Könnten die beiden Youngster in Zukunft gemeinsam für denselben Verein auflaufen? Lothar Matthäus kann sich die Nationalspieler als kongeniales Duo vorstellen.

"Ein Wechsel zu Bayern wäre für Wirtz eine Möglichkeit. Wenn er dort etwas mehr über die halblinke, linke Seite kommen würde. Dazu Jamal zentral und Sané rechts", wagte Matthäus in der "Sport Bild" einen Blick in die Kristallkugel: "Das wäre eine Offensive, die an Genialität und Geschwindigkeit weltweit ihresgleichen sucht."

Allerdings ist Wirtz noch bis 2027 an Bayer Leverkusen gebunden. Gleichzeitig ranken sich immer wieder Wechselgerüchte um den 20-Jährigen. Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain sowie der FC Liverpool und FC Bayern wurden zuletzt allesamt mit dem Mittelfeldmann in Verbindung gebracht.

Matthäus rät Wirtz aber vorerst zu einem Verbleib bei Bayer Leverkusen. "Er wird irgendwann den nächsten Schritt machen wollen. Ich würde ihm raten, noch bis 2026 in Leverkusen zu bleiben", so Matthäus, der argumentierte: "Denn bei Havertz oder Werner hat man gesehen, wie schwierig es sein kann, in einer anderen Liga Fuß zu fassen."

Florian Wirtz vorerst nicht zum FC Bayern?

Bayer Leverkusen kann sich anscheinend tatsächlich berechtigte Hoffnung auf einen Verbleib seines Spielgestalters machen.

"In der Champions League zu spielen wäre ein Schritt, der noch in Leverkusen erfolgen kann. Das ist eine gute Perspektive", erklärte Wirtz' Vater und Berater Hans zuletzt im "kicker". Damit deutete er an, dass sein Sohn wohl auch in der kommenden Saison bei Bayer spielen wird.

Am kommenden Samstag (18:30) stehen sich Wirtz und Musiala erst einmal im Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Leverkusen und München gegenüber.