Enthüllt! Darum wurde BVB-Star Malen nicht verkauft

Donyell Malen wirkt beim BVB nicht immer glücklich

Donyell Malen spielte nach gutem Saisonstart beim BVB eine bis dato eher mäßige Saison. Bis zur Schließung des Transferfenster am vergangenen Donnerstag hatte er 27 Pflichtspiele bestritten, dabei acht Tore erzielt. Nachdem Malen nach vielen Aus- und Einwechslungen zum Jahreswechsel sichtlich unzufrieden mit seiner Rolle war, wurde lange über einen Verkauf des Niederländers nachgedacht.

Wieso der Flügelstürmer letztlich doch in Dortmund blieb und in Person von Jadon Sancho in der laufenden Rückrunde nun noch mehr direkte Konkurrenz in der Offensive vor der Nase hat, wurde nun von der "Sport Bild" enthüllt.

Grundsätzlich sei es in den Winter-Wochen bis zum Transferende am 1. Februar so gewesen, dass sich sowohl der BVB als auch der Spieler selbst einen Wechsel hätten vorstellen können. Malen selbst soll eine Dortmund-Flucht sogar forciert und entsprechend an seine Berater herangetreten sein.

Dass es im Januar dann aber doch nichts wurde mit einem Abschied aus Dortmund nach zweieinhalb Jahren, lag laut "Sport Bild" primär daran, dass es für Malen "kein einziges konkretes Angebot" gegeben hätte, auf das die Schwarz-Gelben hätten eingehen können.

Malen hat noch einen BVB-Vertrag bis 2026

Es habe lediglich ein paar Leih-Anfragen für den mittlerweile 25-Jährigen gegeben, heißt es weiter. Diese wären beim BVB allerdings nicht einmal intern diskutiert worden. Für die Dortmunder Verantwortlichen stand von vornerein fest: Wenn Malen abgegeben wird, dann nur bei einem angemessenen Kauf-Angebot. Ein Verkauf soll demnach mindestens die Einkaufssumme von rund 30 Millionen Euro wieder reinholen.

Laut dem Medienbericht soll sich an der Haltung des Klubs auch mit Hinblick auf den bevorstehenden Transfersommer nichts geändert haben: Sollte ein Interessent eine für BVB-Ansprüche angemessene Ablösesumme für Malen bieten, ist der niederländische Nationalspieler weg. Vertraglich ist er derzeit noch bis 2026 an die Westfalen gebunden.