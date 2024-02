Medien: Kimmich passt ins Beuteschema von England-Klub

IMAGO/Ulmer

Joshua Kimmich steht beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag

Die Wechselgerüchte um Joshua Kimmich vom FC Bayern reißen nicht ab. Immer wieder wird der deutsche Nationalspieler mit europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. In England soll der 28-Jährige sogar perfekt ins Beuteschema eines Interessenten passen, heißt es nun.

Manchester United hat es im kommenden Sommer nach Angaben von "ESPN" vor allem auf jene Spieler abgesehen, deren Verträge bei ihren Arbeitgebern nur noch bis 2025 gültig sind.

Die Idee dahinter: Sollten sich die Spieler gegen eine Verlängerung entscheiden, würden sie in der Saison 2024/25 in ihr letztes Vertragsjahr gehen. Um einen ablösefreien Wechsel zu verhindern, könnte ein Verkauf im Sommer 2024 anstehen. Dann könnte die zu zahlende Ablösesumme geringer ausfallen, so die vermeintliche Überlegung. Das Transferbudget bei ManUnited sei "knapp", zitiert "ESPN" eine Quelle.

In den Plänen von Manchester United soll dem Bericht zufolge unter anderem Joshua Kimmich vom FC Bayern eine Rolle spielen. Der Mittelfeldlenker des deutschen Rekordmeisters war in den vergangenen Monaten immer wieder lose mit den Engländern in Verbindung gebracht worden.

Noch ein weiterer Münchner im Blick?

Zuletzt waren jedoch vor allem die Premier-League-Konkurrenten Manchester City und der FC Liverpool vordergründig genannt worden. Auch "Bild" zufolge besteht Interesse der beiden Topklubs. Zudem soll PSG ein Auge auf Kimmich geworfen haben.

Bei Manchester United spreche man laut "ESPN" darüber hinaus über einen weiteren Münchner: Alphonso Davies, dessen Arbeitspapier an der Isar ebenfalls 2025 endet. Dem Bericht zufolge gehe die Tendenz - im Fall eines Abschieds vom FC Bayern - jedoch in Richtung Real Madrid.

Auf der United-Liste stehen derweil noch zwei Profis aus der Ligue 1: Khephren Thuram von OGC Nizza und Jonathan David von Lille. Der 22 Jahre alte Franzose Thuram spielt wie Kimmich im zentralen Mittelfeld, der Kanadier David ist Stürmer.