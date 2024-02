Enthüllt: Reporter-Legende bekam von Hoeneß auf die Ohren

LakoPress via www.imago-images.de

Wehe, wenn Uli Hoeneß keine gute Laune hat

Die angebliche Telefon-Leitung deutscher Nachrichtenredaktionen ins Bundeskanzleramt ist ein Verschwörungsmythos. Was es sehr wohl gibt: Eine (direkte) Leitung von Bayern-Eminenz Uli Hoeneß zu einigen Fußball-Journalisten. Reporter-Legende Marcel Reif packt nun über einen Hoeneß-Anruf aus - und erzählt, warum er eine Fußball-Ikone nicht anpinkeln wollte.

Im "Bild"-Podcast "Phrasenmäher" gibt Reif Anekdoten seiner Karriere zum Besten. Einmal etwa habe ihn Uli Hoeneß, der ewige Patron des FC Bayern, nach einem Spiel der Münchner angerufen, um sich über Reifs Kommentar zu beschweren. "Also: Wie du unser Spiel kommentiert hast, DAS GEHT GAR NICHT! EINE FRECHHEIT!", habe Hoeneß am anderen Ende der Leitung getobt.

Auf Reifs Nachfrage, ob Hoeneß den Kommentar denn auch selbst gehört habe, antwortete der Münchner Manager: "Nein, aber meine Frau hat es mir erzählt."

Der Reporter brach das Gespräch mit einem Rat an Hoeneß daraufhin ab: "Na ja, das wirst du dir dann schon noch mal selber anhören müssen, bevor wir das Gespräch weiterführen."

Als Marcel Reif die Blase drückte

Reif beantwortet in dem Podcast auch wirklich Wichtiges. Ob er etwa während eines Spiels denn schon einmal aufs Klo habe müssen. "Aber hallo! Mehrfach! Das Champions-League-Finale 2001 zwischen Bayern und Valencia in Mailand habe ich die letzten 45 Minuten im Stehen kommentiert. Ich habe auf meinem Platz auf einem Quadratmeter Samba getanzt, weil ich es kaum ausgehalten habe", erinnerte sich der 74-Jährige an das Spiel im San Siro in Mailand.

Bei der WM 1994 im Rose-Bowl-Stadion in Pasadena beim Spiel Halbfinale zwischen Schweden und Brasilien sei es ihm ähnlich ergangen. "Da habe ich kurz überlegt, ob ich es nicht einfach laufen lassen sollte. Aber direkt vor mir saß Pelé, und auf den wollte ich nicht pinkeln. Da wäre ich eher gestorben."

Mit den Fans des BVB hat Reif übrigens seinen Frieden gemacht, nachdem ihn Dortmunder Anhänger vor einem Spiel im Westfalenstadion einmal in seinem Auto durchschüttelten. Bei einem Spiel des BVB gegen Juventus Turin rollten die BVB-Ultras einst ein Riesenbanner aus, auf dem Reifs Spruch vor Lars Rickesn Tor zum 3:2 im Champions-League-Finale 1997 gegen die Alte Dame prangte: "Lupfen jetzt!"

"Das war der Friedensschluss. Das Foto davon hängt bei mir im Büro", so Reif.