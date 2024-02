Reschke teilt gegen FC Bayern aus

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Unter Tuchel "zaubert" sich der FC Bayern nicht von Sieg zu Sieg

Der FC Bayern mischt im Kampf um die Meisterschaft ganz vorne mit, die Leistungen des Münchner Star-Ensembles stimmen allerdings nicht immer mit den Erwartungen überein. Ex-Mitarbeiter Michael Reschke sieht das auf der einen Seite kritisch, findet es gleichzeitig aber auch spannend.

29 Pflichtspiele hat der FC Bayern in der laufenden Saison bestritten. Nur sieben Mal ging der Rekordmeister nicht als Sieger vom Platz. Geschlagen geben musste sich das Team vier Mal. Viel mehr als die reinen Ergebnisse geben allerdings die Leistungen der Mannschaft Anlass zur Diskussion, denn diese stimmen oft nicht mit den eigenen Erwartungen überein.

Das findet auch Michael Reschke, der ehemalige Technische Direktor des Rekordmeisters. "Diese Selbstsicherheit und Leichtigkeit, mit der die Bayern früher durch die Liga marschiert sind und oft deutlich gewonnen haben, ist aktuell nicht zu erkennen", kritisierte er die Leistungen der Bayern-Stars im Interview mit der "Abendzeitung".

Reschke: Beim FC Bayern herrscht "eine Arbeitssieg-Mentalität"

Unter Pep Guardiola sei das noch ganz anders gewesen, bemerkte Reschke. Dort habe man "in der Bundesliga alles an die Wand gespielt". Dies ist jetzt unter Tuchel aber nicht mehr der Fall. "Es herrscht eher so eine Arbeitssieg-Mentalität", analysierte er.

Zwar ist auch das in den Augen Reschkes eine "neue und spannende Qualität" der Münchner, "aber eigentlich nicht die, die man von Bayern erwartet. Man muss sich für jeden Sieg strecken", sagte der 66-Jährige. Für Bayern sei dies "ungewohnt", für die Bundesliga hingegen "eine tolle Sache, denn jeder Spieltag verspricht Spannung".

Besagte Spannung erwartet Reschke auch beim anstehenden Bundesliga-Gipfel zwischen den Münchnern und Bayer Leverkusen. "Ich erwarte ein rassiges Spitzenspiel, weil beide Klubs mit aller Macht gewinnen wollen und sehr hohe Qualität besitzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eines der besten Bundesliga-Spiele der letzten Jahren sehen werden", wagte er einen Blick auf den Samstag voraus.