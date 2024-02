Sponsor erhöht Druck auf den FC Schalke 04

IMAGO/Jens Dünhölter

Unternehmer Thomas Hagedorn (l.) hat sich zum FC Schalke 04 geäußert

Nachdem Berichte um eine "Opposition" im Umfeld des FC Schalke 04 ins Kraut schossen, betonten die Beteiligten zwar, es handele sich lediglich um einen Zusammenschluss echter Schalker, die sich verpflichtet fühlen, mitzudenken und mitzuhelfen, an eindeutiger Kritik an der aktuellen Vereinsführung sparten Ex-Coach Peter Neururer und Co. allerdings nicht. Ein Sponsor der Knappen legt nun nach.

Die Mitglieder der vermeintlichen Oppositionsgruppe beim FC Schalke 04, der unter anderem Ex-Coach Peter Neururer, der langjährigen Aufsichtsratschef Clemens Tönnies sowie der frühere DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock und die wichtigen Sponsoren Veltins, Böklunder, HRS, Stölting und Hagedorn angehören sollen, haben sich auf Nachfrage bisher alle deutlich davon distanziert, dass besagte Opposition existiere, mit dem königsblauen Status Quo ist man aber dennoch offen unzufrieden. Das betonte nun auch Sponsor Thomas Hagedorn im Gespräch mit der "WAZ".

"Der Verein befindet sich sportlich und wirtschaftlich in einer ziemlich schlechten Lage, das kann man nicht schönreden", legt Hagedorn den Finger in die Wunde. "Und sollte das Tafelsilber des Vereins zum Verkauf stehen, ist das der falsche Weg und entspricht ganz klar nicht unserer Vorstellung von Vereinspolitik. Es muss Alternativen geben, es müssen gemeinsame Gespräche stattfinden und um die Zukunft des Vereins zu sichern, braucht es zwingend strukturelle und personelle Veränderungen", so die deutliche Forderung des Geldgebers.

"Wir sind auch keine Gegner" des FC Schalke 04

Dass der Konzern auch in schlechten Zeiten weiterhin zu den Knappen stehe, stehe außer Frage, so Hagedorn, der allerdings einen "ehrlichen, fairen und verbindlichen Umgang" fordert.

Außerdem betont auch Hagedorn, dass eine Oppositionsgruppe nicht existiere. "Wir sind auch keine Gegner, sondern in erster Linie Unterstützer und Fans. Und wie viele tausend andere Schalker machen wir uns Sorgen um die Zukunft des Vereins."

Daher erfolge ein regelmäßiger Austausch untereinander sowie mit dem Aufsichtsrat und Vorstand des Klubs.

Der FC Schalke dümpelt derzeit in der 2. Bundesliga auf dem 14. Tabellenplatz weit hinter den eigenen Ansprüchen herum. Selbst der Abstieg in die 3. Liga ist noch ein realistisches Szenario.