IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Florian Wirtz (l.) will mit seiner Werkself auch gegen den FC Bayern punkten

Es ist das Topspiel schlechthin in der laufenden Bundesliga-Saison! Am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) empfängt Spitzenreiter Bayer Leverkusen den Tabellenzweiten FC Bayern zum Gigantenduell des 21. Spieltags. Wo wird die Partie zwischen der Werkself und den Münchnern live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Stolze 50 Punkte in 20 Spielen hat der FC Bayern bislang in der laufenden Spielzeit im deutschen Fußball-Oberhaus geholt. Eine Bilanz, die sich durchaus sehen lassen kann, sind es doch immerhin sieben Zähler mehr als im Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt.

Dass der deutsche Rekordmeister mit dieser Ausbeute trotzdem nur auf dem zweiten Tabellenplatz rangiert, liegt an der überragenden Performance von Bayer Leverkusen in der bisherigen Saison. Wettbewerbsübergreifend ist die Mannschaft von Cheftrainer Xabi Alonso in sagenhaften 30 Spielen noch immer ungeschlagen, hat alleine in der Bundesliga 16 ihrer 20 Begegnungen gewonnen.

Bei Bayer Leverkusen lebt nicht nur der Traum von der ersten Deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Auch ein Titel-Triple in der Meisterschaft, DFB-Pokal und Europa League ist Mitte Februar noch immer möglich.

Kann Bayer Leverkusen die Münchner zu Hause bezwingen und damit weiter distanzieren? Oder holt sich der FC Bayern mit einem Sieg in der BayArena die Tabellenführung in der Bundesliga zurück? Und wo wird Bayer Leverkusen vs. FC Bayern live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft Leverkusen vs. FC Bayern live im TV und Stream