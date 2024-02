Offiziell! Eintracht Frankfurt vermeldet Neuzugang

IMAGO

Aurèle Amenda wechselt zu Eintracht Frankfurt

Was seit Tagen mehr als nur ein Gerücht ist, wurde nun auch offiziell bestätigt: Eintracht Frankfurt hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Aurèle Amenda von den BSC Young Boys verpflichtet. Der 20-Jährige stößt im Sommer zu den Adlerträgern.

Der Verteidiger, der seit Wochen mit einem Engagement bei Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht wird, hat in der Mainmetropole einen Vertrag bis Ende Juni 2029 unterzeichnet. Wie hoch die zu zahlende Ablöse ausfällt, ist nicht bekannt, in den Medien kursierte unlängst allerdings eine Summe um 8,5 Millionen Euro.

"Aurèle ist ein hochtalentierter Spieler, der schon in jungen Jahren internationale Erfahrung gesammelt hat. Er ist schnell und sehr kopfballstark, zudem verfügt er über einen guten Spielaufbau. Auch menschlich passt Aurèle hervorragend zu unserem Team", kommentiert SGE-Sportchef Markus Krösche den Deal auf der Homepage der Eintracht.

Worte, die ein Blick auf die Vita des Schweizers eindrucksvoll belegen. Amenda bestritt bereits 45 Pflichtspiele für die Young Boys, darunter sechs im Rahmen der Champions League sowie der Qualifikation zur europäischen Fußball-Königsklasse.

Sein Vertrag bei den Young Boys war ursprünglich noch bis 2025 datiert.

Wechsel zu Eintracht Frankfurt sorgt für "zufriedenes Lächeln"

"Die deutsche Bundesliga ist für viele Spieler ein Traum. Es freut mich riesig, dass ein derart traditionsreicher Klub wie Eintracht Frankfurt auf mich setzt. Bis zum Saisonende gilt meine Konzentration den Young Boys. Nach einem Schweizermeistertitel und einem Cupsieg werde ich alles daransetzen, dass wir auch am Ende dieser Saison gemeinsam mit den Fans feiern können", äußerte sich Amenda auf "bscyb.ch" zu seinem Wechsel.

YB-Sportchef Steve von Bergen betont derweil, dass der Innenverteidiger "ein weiteres Paradebeispiel für die Nachwuchsförderung bei YB" sei. Einige Leute bei den Bernern werden "nun mit einem zufriedenen Lächeln registrieren, dass sein Weg im Sommer nach Frankfurt führt".