Engländer jetzt schon heiß auf Guirassy

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Serhou Guirassy ist der Top-Stürmer des VfB Stuttgart

Das Winter-Transferfenster ist erst in der vergangenen Woche geschlossen worden, doch der Blick im Poker um Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart geht jetzt schon in den Sommer.

Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, dass die Ausstiegsklausel im Vertrag des VfB-Stürmers dann erneut greife - für schlappe 17,5 Millionen Euro. Ein Schnäppchen für den Mann, der in dieser Saison schon 19 Pflichtspiel-Tore erzielte.

Im Sommer sei demnach mit weiteren Angeboten zu rechnen. Vor allem aus der Premier League, dort zeige man jetzt schon wieder Interesse, schreibt Romano.

Im Winter hatte sich der Angreifer dazu entschieden, in Stuttgart zu bleiben. Dabei hatte es an Interessenten nicht gemangelt: Aus England sollen vor allem Nottingham Forest, Manchester United und Newcastle United interessiert gewesen sein. Auch aus Italien und sogar vom FC Bayern wurde gesteigertes Interesse kolportiert.

Statt zu einem neuen Klub ging Guirassy im Januar auf Afrika-Cup-Reise. Mit der Nationalmannschaft Guineas erreichte er das Viertelfinale, kämpfte aber zu Beginn mit einer muskulären Verletzung. In seinen drei Einsätzen blieb er ohne Torerfolg.

Wegen der strapaziösen Reise und Magen-Darm-Beschwerden trat er die Reise zum Pokal-Viertelfinale in Leverkusen nach seiner Rückkehr nicht mit an. Ohne Guirassy verlor der VfB knapp mit 2:3.

Wohlgemuth macht Hoffnung auf schnelles Guirassy-Comeback

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hält einen Einsatz des Top-Stürmers im nächsten Bundesliga-Spiel gegen Mainz (Sonntag, 15.30 Uhr) für realistisch.

Am Montag habe man nach der Rückkehr des Angreifers mit der medizinischen Abteilung zusammengesessen. Da Guirassy noch an "Nachwehen" seiner Reise mit der Nationalmannschafts Guineas zum Africa-Cup litt und eine Oberschenkelzerrung mit sich getragen hatte, habe man mit Blick auf die kommenden 14 Bundesliga-Spiele "Risikomanagement" betrieben", so Wohlgemuth. In Richtung des Mainz-Spiels - "ausgeschlafen und gut vorbereitet, sei es "wahrscheinlich", dass Guirassy wieder dabei sein wird.