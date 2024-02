FC Bayern hofft auf Kimmich - Duo pausiert

IMAGO

Zurück im Training des FC Bayern: Joshua Kimmich (l.) und Dayot Upamecano

Das Topspiel gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen vor Augen zeichnet sich beim FC Bayern langsam aber sicher eine deutliche Entspannung der zuletzt extrem angespannten Personalsituation ab. Am Mittwoch kehrten die Joshua Kimmich und Dayot Upamecano ins Teamtraining der Münchner zurück.

Beim 1:0-Heimsieg im Nachholspiel gegen den 1. FC Union Berlin am 24. Januar hatte sich Kimmich eine Schulterverletzung zugezogen, Upamecano erlitt gegen die Eisernen einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel. Nun zeigte sich das Duo wieder auf dem Trainingsplatz.

Im Duell um die Bundesliga-Spitze mit Bayer Leverkusen darf Trainer Thomas Tuchel somit wohl auf ein Mitwirken des Innenverteidigers und des Mittelfeld-Leitwolfs hoffen.

Schon nach dem 3:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Spieltag hatte Tuchel betont, dass Kimmich und Upamecano ihr Comeback anstreben, letztlich aber alles von den Trainingseindrücken unter der Woche abhänge. Ein erster Schritt ist nun erfolgt.

Gute Nachrichten gibt es zudem von Abwehrchef Min-jae Kim: Er wird am Donnerstag in München zurückerwartet, nachdem er beim Asien-Cup überraschend mit Südkorea im Halbfinale an Jordanien gescheitert war (0:2). Der 27-Jährige fehlte Südkorea allerdings aufgrund einer Gelbsperre.

FC Bayern: Fragezeichen hinter Neuer und Zaragoza

Weiterhin pausieren mussten am Mittwoch hingegen Keeper Manuel Neuer und Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza. Neuer setzten "leichte Knieprobleme" außer Gefecht, Zaragoza hat sich einen "grippalen Infekt" zugezogen, teilten die Bayern mit. Ob Neuer und der Spanier gegen die Werkself mitwirken können, ist nicht bekannt.

Definitiv nicht zur Verfügung stehen hingegen die verletzten Konrad Laimer, Kingsley Coman, Serge Gnabry und Alphonso Davies.

Vor der wegweisenden Partie gibt es für Tuchel allerdings keine Ausreden. "Wir müssen zur Höchstform auflaufen, anders geht es nicht", sagte Tuchel: "Leverkusen spielt eine herausragende Runde, aber wenn sie in den Rückspiegel schauen, sind es nur zwei Punkte Vorsprung. Wir sind da, das wollen wir beweisen."