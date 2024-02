So ist der Neuer-Plan vor dem Kracherspiel in Leverkusen

IMAGO/Philippe Ruiz

Manuel Neuers Einsatz gegen Bayer Leverkusen steht noch auf der Kippe

Am Dienstag sorgte die Meldung, Manuel Neuer müsse mit dem Mannschaftstraining aussetzen, für einige Sorgenfalten in den Gesichtern der Anhänger des FC Bayern. Ausgerechnet vor dem Bundesliga-Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen am kommenden Samstag (ab 18:30 Uhr) droht der Kapitän auszufallen. Am Mittwoch setzte Neuer erneut aus - aber es gibt Hoffnung für das Wochenende.

Auch am zweiten Tag der Spielvorbereitung auf Bayer Leverkusen setzte Manuel Neuer beim FC Bayern aus. Der 37-Jährige klagte am Tag zuvor über "leichte Knieprobleme", weshalb er von der medizinischen Abteilung des Rekordmeisters vorsorglich aus den Übungseinheiten genommen wurde.

Anders als bei vielen seiner Mannschaftskameraden, soll Neuer in den kommenden Tagen bis zur Abreise ins Rheinland in hoher Eigenverantwortung darüber entscheiden, ob und wann er wieder auf den Trainingsplatz zurückkehrt.

Nach "Sky"-Informationen wolle der Torwart nun in engem Austausch mit den Mannschaftsärzten von Tag zu Tag darüber befinden, ob eine Teilnahme am Trainingsbetrieb schon wieder Sinn ergibt. Je nachdem, wie sich das angeschlagene Knie beim FCB-Spielführer anfühlt, kehrt er dann zwischen die Pfosten zurück.

Neuer seit Oktober wieder Stammtorwart beim FC Bayern

Dieser Plan setzt einen entsprechend hohen Erfahrungswert und eine sehr gute Selbsteinschätzung bei Neuer voraus. Diese wurde ihm schon bei seiner letzten schweren Schienbein-Verletzung attestiert.

Nachdem der viermalige Welttorhüter im Kalenderjahr 2023 bis Ende Oktober ausgefallen war, steht er seit dem neunten Bundesliga-Spieltag wieder als Stammkeeper im Tor des FC Bayern. In der laufenden Saison hat er bislang 16 Spiele in drei verschiedenen Wettbewerben bestritten.

Anders als Neuer sind die Feldspieler Joshua Kimmich und Dayot Upamecano am Mittwoch wieder ins Teamtraining an der Säbener Straße eingestiegen.