Nach Mega-Erfolg: Schalke-Sponsor verrät Trikot-Pläne

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Seit diesem Jahr ist Veltins wieder Trikotsponsor beim FC Schalke 04

In Zeiten großer sportlicher und wirtschaftlicher Sorgen war das mal eine der wenigen positiven Nachrichten rund um den FC Schalke 04. Das offizielle Heim-Trikot der Saison 2023/2024 der Königsblauen war bei den Fans so begehrt, dass es mittlerweile in fast allen Größen komplett vergriffen und ausverkauft ist. Das liegt auch an Trikotsponsor Veltins, der im vergangenen Sommer einsprang und sich bei den S04-Fans großer Beliebtheit erfreut.

Nachdem der Bundesliga-Absteiger im letzten Jahr lange Zeit noch ohne Brustsponsor auf dem Trikot dastand, sprang die Familienbrauerei kurzerhand ein und schloss mit dem FC Schalke einen entsprechenden Vertrag über die laufende Saison.

Das neue Trikot fand danach reißenden Absatz - mittlerweile ist es in den Größen M bis XXL komplett ausverkauft.

In finanzieller Hinsicht zumindest ein kleiner Lichtblick für den klammen Traditionsverein. "Aus wirtschaftlicher Sicht ist das ein sehr gutes Ergebnis für den Verein. Die Nachfrage ist weiterhin ungebrochen hoch und es konnten deutlich mehr Trikots abgesetzt werden als in der vergangenen Saison. Dafür sind wir unseren Fans, die das Angebot so gut angenommen haben, sehr dankbar", hatte es vor zwei Wochen noch in einer Vereinsmitteilung zu den vergriffenen S04-Jerseys geheißen.

Wer beerbt Veltins auf der Brust des S04-Trikots?

Die große Hoffnung vieler Fans, dass es auch in der kommenden Saison wieder ein offizielles Schalke-Trikot mit Hauptsponsor Veltins auf der Brust geben könnte, wurde nun allerdings vorerst enttäuscht.

Gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" ließ die Brauerei verlautbaren, dass es bei dem bis Sommer befristeten Engagement als Trikotsponsor bleiben solle.

"Die Brauerei C. & A. Veltins freut sich über das positive Feedback zum Trikotsponsoring beim FC Schalke in der laufenden Saison, hat dabei von Beginn an erklärt, dass die Vertragslaufzeit für ein Jahr vorgesehen ist", so das ziemlich eindeutige Statement.

Wer ab dem Sommer der neue Hauptsponsor auf dem neuen königsblauen Dress werden könnte, gilt noch als völlig offen.