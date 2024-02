Hummels-Überraschung beim BVB enthüllt

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Bleibt Mats Hummels dem BVB erhalten?

Borussia Dortmund hat offenbar schon jetzt und damit früher als erwartet Gespräche über die Zukunft von Mats Hummels beim BVB aufgenommen.

Wie die "Ruhr Nachrichten" vermelden, weilte Hummels' Vater und Berater Hermann Hummels am Mittwoch für rund eine Stunde in der Geschäftsstelle des Revierklubs in Dortmund-Brackel.

Bei dem Treffen mit BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl soll es um die Zukunft des Weltmeisters von 2014 gegangen sein.

Kehl wolle die Hummels-Seite davon überzeugen, den Vertrag bei der Borussia noch einmal um ein Jahr zu verlängern, heißt es. Zu wichtig sei der 35-Jährige in den Augen der Klub-Führung weiterhin.

Es soll sich zwar nur um das erste von womöglich mehreren Gesprächen zwischen den Parteien gehandelt haben. Dass der BVB in der Causa Hummels aber nun anscheinend aufs Gaspedal drückt, überrascht durchaus. Bislang war von einer Entscheidung spät in der Saison ausgegangen worden. Nun ist zumindest theoretisch denkbar, dass die Hängepartie nicht ganz so lange dauert.

Hummels absolvierte in der laufenden Spielzeit unter Trainer Edin Terzic bereits 23 Pflichtspiele (zwei Tore) und ist aus der Abwehrzentrale des BVB derzeit nicht wegzudenken.

Zuletzt hatte auch "Bild" bereits berichtet, der BVB wolle den Leistungsträger gerne noch einmal bis 2025 binden. Die Entscheidung über seine Zukunft in Schwarz und Gelb liege nun bei Hummels.

BVB-Abgang? Mehrere Optionen für Mats Hummels

Sollte es für ihn beim BVB nicht weitergehen, stehen schon mehrere Optionen im Raum: Ein Karriereende ist denkbar, genauso ein Wechsel in die nordamerikanische MLS.

Hummels selbst liebäugelte zudem zuletzt öffentlich mit einem Engagement in der von ihm und Lukas Podolski gegründeten Baller League, einer neuen Hallenfußball-Liga.

"Ich habe auf jeden Fall Bock. Man kann sich sicher sein, wenn ich könnte und dürfte, hätte ich schon mitgezockt. Aber es geht halt leider nicht", sagte er am Montag in Köln.

Mit Podolski habe er aber "schon darüber gequatscht, dass ich auf jeden Fall mitzocken will, wenn ich irgendwann aufgehört habe mit Fußball", ergänzte der BVB-Profi.