Hummels-Rätselraten beim BVB

IMAGO/RHR-FOTO

Der Vertrag von BVB-Routinier Mats Hummels läuft aus

Mats Hummels' Vertrag bei Borussia Dortmund läuft im Sommer aus. Ob der BVB und die Spielerseite bereits über eine Verlängerung um ein weiteres Jahr verhandeln, ist unklar.

Unstrittig ist, dass Hummels' Vater und Berater Hermann Hummels am Mittwoch für rund eine Stunde in der Geschäftsstelle des Revierklubs in Dortmund-Brackel weilte.

Während die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" vermeldeten, BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und Papa Hummels hätten die Verhandlungen über eine mögliche Verlängerung aufgenommen, berichtete "Bild" am Abend, es habe nur einen turnusmäßigen Austausch über die sportliche Situation des Weltmeisters von 2014 gegeben. Vertragsinhalte seien dabei nicht konkret diskutiert worden.

Es bleibe beim auch von Mats Hummels selbst bestätigten Fahrplan, dass die Entscheidung über seine BVB-Zukunft erst spät im weiteren Saisonverlauf falle. Auch mit Hermann Hummels soll klar abgesprochen sein, dass sein Sohn "jegliche Bedenkzeit" vom BVB bekomme.

Hummels absolvierte in der laufenden Spielzeit unter Trainer Edin Terzic bereits 23 Pflichtspiele (zwei Tore) und ist aus der Abwehrzentrale des BVB derzeit nicht wegzudenken.

BVB: Das sagt Mats Hummels zu seinen Zukunftsplänen

Sollte es für ihn in Dortmund dennoch nicht weitergehen, stehen mehrere Optionen im Raum: Ein Karriereende ist denkbar, genauso ein Wechsel in die nordamerikanische MLS.

Hummels selbst liebäugelte zudem zuletzt öffentlich mit einem Engagement in der von ihm und Lukas Podolski gegründeten Baller League, einer neuen Hallenfußball-Liga.

"Ich habe auf jeden Fall Bock. Man kann sich sicher sein, wenn ich könnte und dürfte, hätte ich schon mitgezockt. Aber es geht halt leider nicht", sagte er am Montag in Köln.

Mit Podolski habe er aber "schon darüber gequatscht, dass ich auf jeden Fall mitzocken will, wenn ich irgendwann aufgehört habe mit Fußball", ergänzte der BVB-Profi.