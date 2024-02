Matthäus rechnet mit Tuchel-Fußball ab

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Beim FC Bayern im Dauerzwist: Thomas Tuchel und Lothar Matthäus

Vor dem Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen wird im Umfeld des FC Bayern intensiv über Trainer Thomas Tuchel diskutiert. Auch nach knapp einem Jahr im Amt wird der Nachfolger von Julian Nagelsmann immer noch kritisch betrachtet. Für einige der Vorbehalte zeigt Lothar Matthäus durchaus Verständnis.

Auch Deutschlands Rekordnationalspieler ist beim Thema Tuchel hin- und hergerissen.

"Das eine ist, dass die Bayern mit Tuchel eine sehr gute Punkteausbeute haben, sogar sieben mehr als vorige Saison zu diesem Zeitpunkt. Das ist wirklich stark. Aber in diesem Jahr ist auch die Herausforderung größer, was vor allem an den konstanten Leverkusenern liegt, die sogar noch zwei Punkte mehr haben", begann Matthäus seine Ausführungen in der "Bild".

Nur um dann nachzulegen: "Das andere ist, dass sich Bayern unter Tuchel fußballerisch nicht so weiterentwickelt hat, wie es sich viele Fans erwartet haben, unter anderem auch ich. Die Ergebnisse sind gut, aber es mangelt an der Attraktivität des Fußballs, die man von dieser stark besetzten Bayern-Mannschaft erwarten kann, auch trotz der zahlreichen Verletzungsausfälle."

Nicht zum ersten Mal legt Matthäus den Finger in die Wunde, schon im Vorjahr lieferte sich der 62-Jährige einen öffentlichen Zwist mit Tuchel. Nach dem Kracher zwischen dem BVB und dem FC Bayern (0:4) gerieten beide nach Spielschluss vor laufender Kamera aneinander.

"Mein Gefühl ist, dass Bayern noch viel Luft nach oben hat, was die Attraktivität der Spielweise betrifft. In Leverkusen ist da nicht so viel Luft nach oben", goss Matthäus nun neues Öl ins Feuer.

Matthäus: FC Bayern überzeugt unter Tuchel "zu selten"

Nach Matthäus' Meinung ist Tuchel an der zuweilen gehemmt wirkenden Spielweise seiner Mannschaft, die in der Bundesliga aktuell nur auf Tabellenplatz zwei steht und aus dem DFB-Pokal bereits ausgeschieden ist, selbst schuld.

"Wenn man ganz ehrlich ist, und das weiß Thomas auch, ist einer der Gründe dafür die Unruhe, die die ganze Zeit rund um das Team herrscht. Seine Forderungen nach neuen Spielern, seine manchmal zu ehrlichen und kritischen öffentlichen Aussagen vor und nach Spielen, seine empfindlichen Reaktionen sogar bei sachlicher Kritik – auch sowas verunsichert den einen oder anderen Spieler", gab der Weltmeister von 1990 zu bedenken.

Deshalb richtete Matthäus einen Appell an den Übungsleiter des Rekordmeisters: "Man weiß nicht, wie es um die interne Kommunikation bestellt ist. Aber es ist wichtig für Thomas Tuchel, im Saisonendspurt alle Spieler auf seine Seite zu ziehen, die komplette Mannschaft hinter sich zu bringen, um die beiden großen Ziele noch zu erreichen. Das wirkt sich auf die Leistung aus."

Bislang habe das Starensemble von der Säbener Straße zu selten sein ganzes Potenzial abgerufen: "Sie können es ja, die Qualität ist da. Wie man es in einigen Spielen, wie zum Beispiel in Dortmund oder gegen Stuttgart gesehen hat. Aber solche Leistungen zeigen sie zu selten. Auch nicht in der Champions League. Etwa bei beiden glücklichen Siegen gegen Galatasaray."